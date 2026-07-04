Así queda el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y rival de España

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá pone rumbo a octavos. Después de una disputada ronda de dieciseisavos de final, solamente 16 selecciones siguen adelante en el torneo con un único sueño compartido: alcanzar la gran final del 19 de julio y ser los próximos campeones de la Copa del Mundo.

En esta edición, los cruces arrancaron desde los dieciseisavos de final, una ronda adicional que permitió a algunas selecciones menos habituales en estas instancias enfrentarse a las favoritas del torneo. Y no faltaron sorpresas.

El cuadro de la fase final del Mundial 2026

La primera selección en asegurar su billete para los octavos de final fue la anfitriona Canadá, que tuvo que emplearse a fondo para derrotar a Sudáfrica. Un gol de Eustaquio en el tiempo añadido decidió un encuentro muy equilibrado y permitió a los canadienses avanzar en el cuadro, donde se medirán a Marruecos, verdugo de Países Bajos.

Brasil tampoco lo tuvo sencillo para seguir adelante. La Canarinha remontó ante Japón gracias a un tanto agónico de Martinelli en el descuento. Sano adelantó a los asiáticos en la primera mitad, Casemiro igualó el marcador tras el descanso y el delantero del Arsenal culminó la remontada en los últimos instantes. También certificaron su clasificación Paraguay, tras eliminar a Alemania, y Marruecos, que dio la sorpresa dejando fuera a Países Bajos.

El martes fue el turno de Noruega, que sufrió para imponerse a Costa de Marfil, mientras que Francia volvió a exhibir su candidatura al título con un convincente triunfo frente a Suecia. Ya de madrugada, México hizo valer el factor cancha para derrotar a Ecuador en el Estadio Azteca. En la jornada del miércoles, Inglaterra remontó sobre la bocina frente al Congo, Bélgica eliminó a Senegal con un penalti en la prórroga y Estados Unidos logró imponerse a Bosnia pese a jugar con un futbolista menos durante gran parte de la segunda mitad.

Anoche, España selló su clasificación tras vencer con autoridad a Austria por 3-0, mientras que de madrugada Portugal también consiguió el pase al superar a Croacia. Además, Suiza no dio opción a Argelia y ya espera rival en los octavos de final. Este viernes, Egipto se impuso a Australia por penaltis, Argentina necesitó la prórroga para eliminar a Cabo Verde y Colombia superó a Ghana.

El calendario de la fase final del Mundial 2026

Dieciseisavos de final Sudáfrica vs Canadá: 0-1

Brasil vs Japón: 2-1

Alemania vs Paraguay: 1-1 (gana Paraguay en penaltis)

Países Bajos vs Marruecos: 1-1 (gana Marruecos en penaltis)

Costa de Marfil vs Noruega: 1-2

Francia vs Suecia: 3-0

México vs Ecuador: 2-0

Inglaterra vs Congo DR: 2-1

Bélgica vs Senegal: 3-2

EEUU vs Bosnia: 2-0

España vs Austria: 3-0

Portugal vs Croacia: 2-1

Suiza vs Argelia: 2-0

Australia vs Egipto: 1-1 (gana Egipto en penaltis)

Argentina vs Cabo Verde: 3-2

Colombia vs Ghana: 1-0 Octavos de final Sábado, 4 de julio (19:00): Canadá vs Maruecos

Sábado, 4 de julio (23:00): Paraguay vs Francia

Domingo, 5 de julio (22:00): Brasil vs Noruega

Lunes, 6 de julio (02:00): México - Inglaterra

Lunes, 6 de julio (21:00): Portugal vs España

Martes, 7 de julio (02:00): Estados Unidos vs Bélgica

Martes, 7 de julio (18:00): Argentina vs Egipto

Martes, 7 de julio (22:00): Suiza vs Colombia Cuartos de final Jueves, 9 de julio (22:00): ganador octavos (1E/1I) vs ganador octavos (2A/1F)

Viernes, 10 de julio (21:00): ganador octavos (2K/1H) vs ganador octavos (1D/1G)

Sábado, 11 de julio (23:00): ganador octavos (1C/2E) vs ganador octavos (1A/1L)

Domingo, 12 de julio (03:00): ganador octavos (1J/2D) vs ganador octavos (1B/1K) Semifinales Martes, 14 de julio (21:00): ganador cuartos 1 vs ganador cuartos 2

Miércoles, 15 de julio (21:00): ganador cuartos 3 vs ganador cuartos 4 Tercer y cuarto puesto Sábado, 18 de julio (23:00): perdedor semifinal 1 vs perdedor semifinal 2 Final Domingo, 19 de julio (21:00): ganador semifinal 1 vs ganador semifinal 2

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

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