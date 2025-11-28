Roberto Carlos: "La fiesta no acabó con Ronaldinho, se cansó de hacer feliz a la gente"

Considerado como una leyenda del Real Madrid, Roberto Carlos (52 años) ha repasado su extensa carrera en una entrevista junto al también exfutbolista John Obi Mikel, en el podcast del nigeriano, llamado 'The Obi One Podcast'.

Situación actual: "Ahora soy embajador del club. Viajo por todo el mundo hablando del Real Madrid y estoy increíblemente feliz. Siempre digo que ahora trabajo más que cuando era jugador. El Madrid fue el primero entre otros clubes del mundo en que los exjugadores formaran parte del club como embajadores, directores o mentores".

Quién es mejor: Marcelo, Roberto Carlos, Maldini o Ashley Cole: "Maldini era un maestro, tanto como defensor como capitán. Ashley Cole... Yo quería ser algo como él en ataque, defensa e inteligencia, pero Marcelo para mí es el número uno. Era espectacular. De esta lista, Marcelo es el mejor".

El exjugador brasileño del Real Madrid, Marcelo, durante el homenaje que recibió en el Santiago Bernabeu / EFE / Juanjo Martín.

El mejor jugador de los Galácticos: "Beckham, por supuesto. Zidane era el mejor, pero Beckham también era un buen amigo mío, mi modelo a seguir, el mejor en los entrenamientos, durante los partidos, corriendo todo el tiempo, con pases increíbles.... Jugaba con todo su corazón. No importa lo que la gente diga sobre Ronaldo, Zidane, Raúl, Figo, Morientes o Míchel Salgado, pero en los cuatro años de los Galácticos, en mi opinión Beckham fue el más constante. Zidane se mantenía en la cima, pero Beckham estaba para el equipo: atacaba, defendía, pasaba... Hacía todo lo que el equipo necesitaba. Beckham no jugaba para los aficionados, jugaba para el Real Madrid, para que sus compañeros ganaran. Esa es la diferencia entre él y otros jugadores en el plano individual".

La figura de Ronaldo Nazario: "Siempre será el número uno de la selección brasileña. Cuando la gente me pregunta por el mejor de la historia hablamos de Cristiano Ronaldo, Messi, Zidane, Figo, Beckenbauer, Pelé, Di Stéfano... Ronaldo no necesita debate. Todos los exjugadores dicen que es el número uno. Incluso con las lesiones, para muchos él es el mejor de todos los tiempos. Incluso estando gordito, lesionado, es el número uno. Para mí ha sido el mejor. Sin lesiones, tendría 15 balones de oro. Si preguntas a Maldini, Drogba o Cannavaro o cualquier jugador/entrenador del mundo, te lo dirán".

Las locuras de Gravesen: "Todos los equipos necesitan un loco. Robinho le hacía un caño y le quería matar. Insultaba a los árbitros porque no sabían inglés. Todo lo que hacía en el partido lo hacía en los entrenamientos, tenía un lado muy divertido. Un modelo a seguir porque era muy divertido y duro".

El día que tuvieron que separar a Gravesen de Robinho para que no se liasen a golpes. / AGENCIAS

Ronaldinho y su ocaso: "Ronaldinho sabía hasta dónde podía jugar. Cuando llegó al máximo nivel, cómo lo explico... Él solo quería divertirse, no ser más un profesional. Para él era mucha felicidad jugar al fútbol, a pesar de que lo digan. Creo que fue un asunto más profesional que mental. Está considerado uno de los mejores del mundo, pero hubo un momento en que dijo: 'estoy cansado, estoy cansado. Solo quiero jugar a fútbol y pasarlo bien'. ¿Demasiadas fiestas? No, yo creo que no. Creo que más bien fue que lo había conseguido todo con el fútbol y pensó que tenía que bajar un poco el ritmo, disfrutar un poco más de la vida. No solo fiestas, creo que más bien fue que se cansó de hacer a tanta gente feliz".

Zinedine Zidane: "Hacía ballet. Era diferente. Yo le tenía todos los días cerca. Era un ejemplo y le estoy muy agradecido por la gran cantidad de veces que me daba opciones de marcar. El pase del gol de la novena fue un pase difícil, lo di sin saber quién estaba allí. Solari me dio un pase terrible, malísimo. Yo estaba con un alemán presionándome. El pase sale perfecto. Bromeábamos diciendo que el 40% del gol es de Solari, el otro 40% mío y el 20% de Zizou. Es el gol más bonito que he visto en una final de la Champions".

El traspaso de Figo al Madrid y su partido contra el Barça: "En primer lugar, tengo que felicitar a Florentino Pérez por este fantástico fichaje. Estoy muy agradecido porque cuando el Madrid jugaba contra el Barcelona, no podía dormir porque Figo era muy difícil de marcar. Una grandísima persona y un excelente jugador. En el partido que volvió a jugar contra el Barça, queríamos que terminara el partido lo antes posible. Tantos insultos, la gente del hotel gritando, no nos dejaban dormir. Un día muy feo para el fútbol español. Por un lado, era comprensible. Por otro lado, no. El lanzamiento de cosas, la gente se puso muy agresiva y eso no es fútbol".

Figo era el gran ídolo del barcelonismo pero decidió irse al Real Madrid / Sport

¿Quién lanzaría una falta en el último minuto de una final de la Champions?: "Si está cerca, Beckham. Si está lejos, yo".

Su primer enfrentamiento con Messi: "Mira, Messi me rompió el dedo. Lo miré y dije: 'Este chico es muy bueno'. Era muy rápido y en el minuto 80 se enfrentó a mí en un uno contra uno. Me regateó por fuera y me hizo moverme. Se fue hacia dentro e intenté agarrarle la camiseta y sí, mi dedo quedó destrozado y se me torció hacia el otro lado. Es como tener un recuerdo de él".

Messi o Cristiano: "Para mí, Cristiano ha sido más físico, más profesional. Messi es como Zidane. Es espectacular, un showman. Messi es el número uno, cada con uno con su propio estilo de juego. Para los niños, Cristiano por su duro entrenamiento y dedicación, es como un ejemplo. Messi también. Para alguien que quiere ser profesional a largo plazo, hay que hacer lo que hace Cristiano. Es difícil elegir. Me inclino ligeramente por Cristiano, pero ambos son jugadores de muy alto nivel".

El jugador perfecto de Roberto Carlos: "Velocidad: Mbappé. Remate: Vinicius. Pases: Beckham. Habilidades: tú (Obi Mikel). Control: Cristiano. Fuerza: Ronaldo Nazario. Defensa: Rio Ferdinand o Hierro. Liderazgo: Dunga, era muy pesado, mi capitán".