El Madrid descarta a Konaté

Ibrahima Konaté, central del Liverpool, acaba contrato el próximo verano y, de momento, ha rechazado renovar al mantener contactos para fichar por el Real Madrid. Sin embargo, en interés del club madridista ha perdido fuerza, según descubre ‘The Athletic’, donde aseguran que "consideró a Konaté, pero informó al Liverpool que no tiene interés en fichar al internacional francés".

Veterano y diestro

En el Madrid gusta el perfil del jugador, pero hay varios motivos por los que podría haber descartado su fichaje. Llegaría con 27 años, tiene experiencia y ha demostrado tener calidad para asumir la salida del balón; sin embargo, es diestro y el equipo blanco prioriza fichar un zurdo para relevar a Alaba, que acaba contrato en junio y no cuenta con él. Huijsen será el único central para ocupar la izquierda.

A esto se suma la posibilidad de que Rudiger renueve. Tiene 32 años y también acaba contrato, pero quiere seguir. El alemán se ha ganado un sitio en el equipo después de liderar la zaga en las dos últimas temporadas con las lesiones de larga duración de Militao y el propio Alaba. Tiene ofertas tentadoras del fútbol árabe, pero prioriza seguir una temporada más de blanco.

Franceses en el Madrid

A Konaté no le van a faltar ofertas. Es un jugador cotizado, pero el Liverpool quiere que siga. Llegó en 2021 procedente del Leipzig por 35 millones de euros. Forma tándem con Van Dijk, que cumplirá 35 años en verano y al que le queda un año de contrato. El francés es pieza importante en el engranaje defensivo red, que ha intentado en varias ocasiones renovarlo, pero lo rechazó ante el interés de los blancos.

El francés estaba ilusionado por recalar en el Real Madrid. Se encontraría con Tchouameni, Camavinga, Mendy y, sobre todo, con Mbappé. “Me llama cada dos horas”, decía en una convocatoria con la selección francesa refiriéndose al delantero y la posibilidad de compartir equipo. Sin embargo, el Madrid rechaza su fichaje y busca otro perfil con prioridad a un zurdo y a ser posible joven con proyección.