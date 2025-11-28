Ser central del Madrid ya es una profesión de alto riesgo

El Real Madrid ganó al Olympiacos pero acabó pidiendo la hora pese a marcar cuatro goles. El ataque aplastó al equipo griego, pero la defensa sufrió lo indecible para hacer bueno el póker de Mbappé. Xabi Alonso tuvo que recurrir a una solución insólita por culpa de las lesiones para defender esa diferencia en el marcador.

Parches

Llegó al partido sin cuatro de los cinco centrales que tiene. Rudiger, Alaba, Militao y Huijsen están lesionados. Le quedaba Asencio, que ya acabó tocado en Elche con problemas musculares. El canario aguantó lo que pudo, pero tuvo que ser sustituido en el minuto 73 y todo, arrastrando el pesar de conocer horas antes el fallecimiento de su abuelo. Carreras, lateral izquierdo, tuvo que acompañar a Asencio en el eje de la defensa ante la falta de recursos y de que Xabi no se llevara algún central de la cantera.

Con Carreras de central, decidió poner a Mendy de lateral izquierdo. El francés llevaba lesionado desde la final de Copa ante el Barça del pasado 26 de abril. El tiempo de recuperación previsto era de 10-12 semanas, pero han pasado 31 hasta reaparecer, aunque llevaba un mes con el alta médica. Pese a la inactividad, hizo un buen partido y volvió a demostrar ser una roca defendiendo.

Debilidad aérea

El último recurso fue poner a Fran García, el único defensa que le quedaba en el banquillo, para reforzar el entramado de contención y ayudar en la presión en la banda izquierda, que acabó compuesta por los tres laterales izquierdos que tiene. A eso sumó a Tchouameni, un centrocampista, para ayudar a Carreras en el eje de la defensa.

El Olympiacos olió sangre en el centro de la zaga y Mendilibar potenció el ataque con dos torres para recortar distancias (4-3). Aprovechó las debilidades áreas de los blancos para marcar sus dos últimos goles de cabeza y sin ninguna oposición. Además de quedarse sin centrales, también perdían a Courtois, otro lesionado, aunque Lunin cumplió con su papel pese a llevar sin jugar desde el año pasado. Sin embargo, los dos metros del belga son una garantía en el juego aéreo.

Uno tras otro

El problema para Xabi no se ha acabado. Está pendiente de si recupera o no a alguno para Girona. Ser central del Real Madrid es ya una profesión de riesgo, tras dos temporadas y media de permanentes lesiones y, en algunos casos, graves: Militao, dos roturas de ligamentos; Alaba, una y constantes lesiones musculares; Rudiger, rotura del recto anterior de su pierna izquierda y Huijsen arrastra problemas musculares en el sóleo de su pierna izquierda desde hace más de un mes.

Pero también los laterales son víctimas de los percances. Carvajal sufrió otra rotura de ligamentos y ahora del sóleo de la pierna derecha; Mendy se rompió el tendón proximal del recto anterior, y Alexander Arnold tuvo una lesión muscular en el bíceps femoral en la izquierda. Solo Carreras y Fran García se libran de caer lesionado de los 10 defensas que tiene Xabi Alonso.