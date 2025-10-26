Santi Cañizares se harta de Lamine Yamal y Vinicius: "Menos narcisismo y más humildad"

El Real Madrid se impuso en el Clásico ante un FC Barcelona que llegaba al Santiago Bernabéu muy mermado. Uno de los grandes protagonistas de la semana fue Lamine Yamal, quien se encargó de calentar el ambiente tanto en la previa de la Kings League como en sus redes sociales, algo que no gustó en el vestuario blanco.

El de Rocafonda no disfrutó de su mejor partido en el Santiago Bernabéu, ya que desde un inicio no se encontró cómodo sobre el césped. Sin embargo, el '10' culé fue uno de los protagonistas principales en la tangana final del partido, juntamente con Vinicius, quien se pilló un enfado morrocotudo tras ser sustituido por Rodrygo.

Desde el programa 'Tiempo de Juego', presentado por Paco González, se han interesado en conocer la opinión de varios de sus colaboradores, entre ellos Santiago Cañizares, exguardameta del Real Madrid, del Valencia y del Celta de Vigo.

Lo primero que quiso dejar claro es que "de fútbol hemos hablado mucho, pero yo me voy a centrar en el ejercicio de narcisismo que han hecho dos de sus estrellas, Lamine Yamal antes del partido y Vinicius durante el partido.".

"No hace nada bien a ninguno de sus equipos", declaró. Por otro lado, el ex del Real Madrid comentó que "tendrían que llamarles la atención a ambos, pero nadie en sus clubes es capaz de decirles nada", lo que no dudó en afirmar que "deja muy en evidencia a todo".

"Menos narcisismo y más humildad para estos dos jugadores", compartió el ex del Real Madrid, quien se mostró muy tajante con la actitud de ambos futbolistas antes del pitido final del Clásico.

"Ningún jugador debe estar por encima del club, pero el problema es que cuando un jugador es bueno nadie les dice nada", aseguró. Asimismo, comprende la actitud de Carvajal hacia Lamine Yamal, ya que no fueron acertadas las declaraciones del de Rocafonda en la previa.

En cuanto a Vinícius, afirmó que "no sabe ganar, pero tampoco sabe perder", y añadió que "ha hecho dos cositas" durante el encuentro. El colaborador concluyó señalando que ambos jugadores "te dan más problemas que ventajas".