Presentación 'fantasma' de José Mourinho con el Real Madrid

Situación realmente extraña la que se está produciendo este verano en el Real Madrid. Después de ganar las elecciones a la presidencia, Florentino Pérez ha acometido varios fichajes de peso como Yan Diomande o Marc Cucurella para volver a ilusionar a la parroquia merengue y ha apostado por José Mourinho, un entrenador que dejó buen recuerdo en el Santiago Bernabéu, para dirigir el proyecto deportivo.

Este lunes, sin embargo, ya explicábamos que el máximo mandatario del club blanco ha decidido erradicar una de las costumbres más habituales del fútbol y se limitará a dar la bienvenida a sus incorporaciones en diferentes actos privados. Es la primera vez que sucede algo así en el Real Madrid: en los últimos tiempos, los jugadores acudían a dichos actos de carácter privado, pero posteriormente atendían a los medios de comunicación.

De hecho, en ocasiones especiales, cuando el futbolista era una estrella de primer nivel, se abría el Santiago Bernabéu para que la afición diera la bienvenida a sus jugadores. La presentación de Mbappé, hace dos veranos, fue el último ejemplo de ello. Este verano no habrá nada de eso. Yan Diomande, el fichaje más caro de la entidad madridista con el permiso de Eden Hazard, no será presentado en sociedad por todo lo alto.

Primera presentación 'fantasma'

Este martes ha tenido lugar el primer acto privado de bienvenido. El protagonista ha sido José Mourinho, quien ha firmado su contrato con el Madrid hasta 2029, para las próximas tres temporadas, y el club se ha limitado a facilitar imágenes a través de su televisión, la misma que utiliza para atacar indiscriminadamente al colectivo arbitral y acusar al Barça por el 'Caso Negreira' sin ningún tipo de pruebas.

El técnico portugués no ha realizado declaraciones a los medios del club y en las redes sociales de la entidad merengue no ha habido ni rastro de la presentación 'fantasma' en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid.

Para escuchar a 'The Special One' deberemos esperar hasta este viernes 21 de agosto, el día antes del debut oficial de 'su' Madrid 2.0 contra el RCD Espanyol en Cornellà-El Prat. Mourinho no podrá rehuir las obligaciones de la Liga y deberá atender, de una vez por todas, a los medios de comunicación.