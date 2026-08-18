La duda de Álvaro Benito con la decisión de Rodri: "El Barça no es el de antes, no va a jugar tan distinto al Madrid este año"

El FC Barcelona podría anunciar este mismo martes el fichaje de Rodri. El centrocampista madrileño pasará revisión médica y si todo va bien su llegada al Spotify Camp Nou será oficial y, por consiguiente, podrá ser presentado ante la afición en el Gamper de este miércoles contra el Al-Ahly egipcio. Uno de los 'bombazos' del mercado está cerca de confirmarse.

El Barça se impuso al Real Madrid en la carrera por Rodri y esto, como no podría ser de otra forma, está generando todo tipo de reacciones en la capital de España. Álvaro Benito ha opinado en 'El Larguero' que la decisión del futbolista entre los dos principales clubes del fútbol español "no creo que tenga que ver con el estilo". "Real Madrid y Barça no van a jugar tan distinto este año. El Barça no es el de antes. Quiere dominar, pero con Flick es un equipo muy vertical. Y el Madrid, con Mbappé, Vinicius, Diomande y Bellingham, jugará a robar y correr. Será muy vertical también", ha justificado.

"Nunca sabremos toda la verdad, si el Real Madrid puso o no toda la carne en el asador desde el primer minuto. He escuchado historias dispares, cada uno filtra lo que quiere filtrar. El chico ha decidido, seguramente porque tiene muchos compañeros de la selección a los que ya conoce. Futbolísticamente le hacía más falta al Madrid, sin duda, porque es un jugador que a nivel defensivo es muy inteligente y que ordena al resto de jugadores, dando orden en esos primeros pases para ser más ágil. Y el Barça ese puesto creo que lo podía tener algo más cubierto, aunque no fueran jugadores del nivel de Rodri. Obviamente sí es una buena oportunidad de mercado con una relación calidad-precio muy buena", ha sentenciado el analista y exjugador del Real Madrid.

"Algo se nos escapa"

Rafa Alkorta, exjugador merengue, también ha mostrado sus dudas respecto a la adaptación futbolística del MVP del Mundial en el estilo de Hansi Flick. "Lo único que se me queda en el tintero es que quiera ir al Barça por la forma de jugar, si se supone que un candidato a la presidencia del Real Madrid decía que lo tenía firmado ante notario. Creo que algo se nos escapa", ha reflexionado en 'El Larguero'. "El Barça, además, no juega como el City, sino mucho más adelantado. Y hay que correr muchas veces hacia atrás, algo que Rodri le puede costar más", ha añadido.

José Mari Bakero, en cambio, considera que la "experiencia" de Rodri hará que "sea muy importante en los próximos dos o tres años en el conjunto blaugrana: "El Barça tiene una necesidad de gente con experiencia, porque son todo chavales muy jóvenes. Estamos hablando de un jugador que entra perfectamente en el perfil, por técnico y táctico, pero que también es un líder en la selección, en su club y a nivel mundial. Tiene mucha más aportación para mí desde su propia experiencia que futbolísticamente. Ese algo que le faltaba al Barça era la madurez profesional, la experiencia y Rodri es un tipo de jugador que va a saber tomar esas decisiones".