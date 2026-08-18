El Madrid se lanza a por la joya del Racing

El Real Madrid sigue rastreando el mercado en busca de talento joven. Tras el 'no' definitivo de Rodri, que finalmente se ha decantado por el Barça, el club blanco mantiene abierta la búsqueda de centrocampistas, aunque todo apunta a que no habrá ninguna incorporación para el primer equipo si no se produce una salida inesperada antes del cierre del mercado.

En las últimas horas ha aparecido, sin embargo, un nombre que ya estuvo relacionado con el Madrid y el Barça para sus respectivas canteras: Sergio Martínez, la joya del Racing de Santander. El centrocampista de 19 años ha vuelto a situarse en el escaparate después de su espectacular debut en Primera División.

Martínez fue titular ante el Villarreal y marcó un auténtico golazo de volea desde la frontal en el regreso del Racing a la máxima categoría. Su tanto puso el 2-0 en El Sardinero y terminó convirtiéndose en una de las imágenes de la jornada, en un encuentro que acabó 2-2.

Un viejo conocido de Madrid y Barça

El interés por Sergio Martínez no es nuevo. Madrid y Barça ya siguieron sus pasos la pasada temporada, cuando todavía competía principalmente en dinámica de filial. El Barcelona llegó a valorar una cesión con opción de compra, mientras que otros clubes también monitorizaron su evolución.

Ahora, su irrupción en Primera ha vuelto a poner su nombre sobre la mesa. El Real Madrid estaría siguiendo de cerca su situación, con la posibilidad de incorporarlo inicialmente para el Castilla y no para el primer equipo.

Sergio Martínez tiene contrato con el Racing de Santander hasta 2029 / @realracingclub

El futbolista, nacido en Laredo en 2007, es internacional sub-19 con España y actúa como centrocampista. Se trata de un jugador de 1,85 metros, con capacidad para participar en la construcción, presencia física y llegada desde segunda línea. El Racing ya lo renovó hasta 2029, consciente del interés que había despertado alrededor de su figura.

Una cláusula de tres millones

Uno de los principales atractivos de la operación es su situación contractual. Según la información publicada sobre el futbolista, su cláusula de rescisión está fijada en tres millones de euros, una cantidad asumible para el Real Madrid si termina apostando por él.

La idea, en cualquier caso, sería incorporarlo pensando en el medio plazo. Con las plazas del primer equipo cubiertas y el mercado llegando a su recta final, Sergio Martínez encajaría más en la estrategia de reforzar el Castilla con talento nacional que en la de buscar una solución inmediata para Mourinho.

El 'no' de Rodri ha dejado al Madrid sin ese centrocampista diferencial que buscaba para la primera plantilla. Pero mientras el mercado se acerca a su cierre, Valdebebas continúa mirando al futuro. Y Sergio Martínez vuelve a aparecer en el radar blanco justo después de presentarse ante la Primera División con un gol que ha disparado todavía más su cotización.