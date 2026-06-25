El Mundial encarece la renovación de Vinícius

“Hablaré de la renovación con el Madrid después del Mundial”, respondía Vinícius hace cuatro días a las preguntas de la prensa. Su continuidad sigue estancada desde hace más de un año, sin que ninguna de las partes cambie su postura tras las negociaciones que han mantenido en este tiempo.

En la mesa de los mejores

Vinícius era cuestionado con su selección hasta que llegó Ancelotti. El italiano le conoce bien y sabe como aprovechar sus mejores condiciones. Le ha otorgado un rol protagonista que el jugador ha asumido como en la etapa que coincidieron en el Real Madrid. Ahora Vinícius es el referente ofensivo de la canarinha con goles y asistencias que le convierten en diferencial.

Ha marcado cuatro goles, uno menos que Messi, y los mismos que Mbappé y Haaland para sentarse en la misma mesa. Además, es el único de los cuatro que ha dado una asistencia para marcar diferencias y ganarse los elogios en su país y el reconocimiento de sus más feroces detractores.

Vinicius celebra con Ancelotti en el Real Madrid / Kiko Huesca

Sus actuaciones consolidan su figura, que le sirve para enviar un mensaje al Real Madrid y a Florentino Pérez en esas frían negociaciones de renovación. Sus exigencias económicas no pasan el filtro del club y de su presidente, que no van a ceder a sus demandas para mantener los límites salariales establecidos.

Polémicas

El brasileño se contradice cuando asegura que quiere retirarse de blanco, pero pone la condición de ser el mejor pagado de la plantilla. El Madrid, por su parte, confirma su inquietud sobre la estrategia del jugador para forzar esa subida salarial, esperar al Mundial, salir reforzado y conseguir su objetivo.

Pero Vinícius arrastra un historial de polémicas que provocan animadversión de un amplio sector del madridismo. Sus altercados han perjudicado a la imagen del equipo, que ha pagado el rechazo de rivales, aficiones y árbitros por esas actitudes reprobables. Y sí, el Madrid quiere renovarlo, pero no a cualquier precio.

Florentino lo tiene muy claro y ya le mandó un mensaje alto y claro: "Si no quiere estar en el Madrid y quiere firmar con otro, será libre de hacerlo. No lo voy a forzar a nada. Ni el dinero será lo más importante, nunca lo ha sido". Si no llegan a un acuerdo después del Mundial, el Madrid asume que se irá gratis en 2027.

Pero queda una temporada y Florentino Pérez está dispuesto ha hacer una inversión galáctica en la que ha puesto los nombres de Olise y Julián Álvarez como alternativa al brasileño. Vinícius seguirá el año que le queda en el Madrid, pero perdería ese estatutos de intocable hasta que renueve o se vaya.