Vinícius, decidido a irse gratis

Vinícius Junior no cambia su hoja de ruta, o el Real Madrid acepta subirle el sueldo y ser el jugador mejor pagado de la plantilla igualando o superando a Kylian Mbappé, o no ampliará su relación que acaba en 2027. Está decidido a cumplir el año que le queda de contrato e irse gratis al equipo que esté dispuesto a satisfacer sus exigencias económicas.

Florentino no tiene prisa

“¿Si va a renovar Vinicius? Pues no lo sé, si me pregunta mi opinión, deseo que siga, es de los mejores del mundo”, decía Florentino Pérez en mitad de su campaña electoral, para reconocer que podría irse: "Si no quiere estar en el Madrid y quiere firmar con otro, será libre de hacerlo. No lo voy a forzar a nada. Ni el dinero será lo más importante, nunca lo ha sido".

Pese a todo, el dirigente madridista espera que continúe: "Hay tiempo. Me encantaría que siguiera toda la vida. Nos ha ganado las dos últimas Champions y está muy identificado con el club. ¿Sabe quién no lo quiere? Los que no son del Madrid". Una afirmación que podría volverse contra el jugador, al que se le llena la boca cuando habla del Madrid, pero del que podría irse gratis renegando de ese supuesto amor por el equipo.

Florentino Pérez habla con Vinícius, pero no le convence para que renueve / EFE

A Florentino Pérez le quedan menos de siete meses para convencerle de que no puede pagarle más porque rompería sus topes salariales, línea que tiene marcada en rojo en una plantilla repleta de jugadores de primera línea con Mbappé al frente. A partir de enero de 2027, el brasileño será libre para escuchar ofertas y elegir la más suculenta.

Ocho temporadas titular

Vinícius, que cumplirá los 26 años tras acabar el Mundial, afrontará su novena temporada en el Real Madrid, con el que ha jugado 375 partidos, marcado 128 goles y dado 98 asistencias. Solari lo dio la continuidad para ser fijo en los equipos titulares de Zidane, Ancelotti, Arbeloa pero no tanto en los de Xabi Alonso.

Ahora llega Mourinho, un técnico que no se casa con nadie, capaz de mandarle al banquillo por intereses estratégicos de club en caso de que mantenga su postura de irse gratis en 2027. El portugués no dudaría en asegurar su relevo de futuro que pasaría por situar a Mbappé en la banda izquierda, su posición natural, para dejar en el banquillo al brasileño y ponerle una alfombra roja para que se vaya.