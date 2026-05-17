El Real Madrid ya se encuentra en el Bernabéu para enfrentarse al Sevilla FC / Real Madrid

El Real Madrid ya se encuentra en el Bernabéu para enfrentarse al Sevilla FC

Los jugadores del Real Madrid se disponen a ir camino de los vestuarios para disputar el encuentro de Liga contra el Sevilla FC. Excepto el Barça y el Betis, el resto de equipos disputarán una jornada unificada en la que muchos equipos se juegan el descenso. El Real Madrid mantendrá la segunda posición pase lo que pase contra el Sevilla pero el equipo andaluz está al borde del abismo y tendrá que salir a por todas para poder garantizarse la permanencia.