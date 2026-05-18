El Madrid puede pescar en el Manchester City: Gvardiol, ofrecido

Aunque el Real Madrid está siendo un polvorín en las última semanas, los movimientos de mercado alrededor del conjunto blanco no se detienen y uno de los últimos nombres que ha aparecido sobre la mesa es el de Joško Gvardiol. El central croata del Manchester City habría sido ofrecido al conjunto de Florentino Pérez en un momento delicado de su carrera, marcado por las lesiones y por una temporada muy lejos del nivel que mostró antes de aterrizar en la Premier League y en sus primeros pasos con Pep.

Según informa el diario AS, los agentes del defensor ya se están moviendo para encontrar posibles destinos de cara al futuro y el Real Madrid aparece como uno de los clubes preferidos por el entorno del futbolista. Gvardiol todavía tiene contrato con el Manchester City hasta el 30 de junio de 2028, pero en Inglaterra empiezan a asumir que el jugador podría plantearse un cambio de aires si la situación deportiva no mejora.

El conjunto de Pep Guardiola desembolsó cerca de 90 millones de euros en verano de 2023 para convertirlo hasta el momento en el defensa más caro de la historia. Sin embargo, el rendimiento del internacional croata no ha terminado de consolidarse como se esperaba. Especialmente complicada ha sido, como decíamos, esta última temporada, condicionada por una lesión en la tibia que le ha dejado fuera durante gran parte del curso.

Los números reflejan perfectamente sus problemas físicos. Gvardiol apenas ha podido disputar 24 partidos entre Premier League, Champions League y Carabao Cup, perdiéndose hasta 28 encuentros por lesión. Una situación que ha frenado completamente su progresión y que incluso ha provocado ciertas dudas internas en el City sobre su continuidad como pieza intocable dentro del proyecto, con Nico O'Reilly como apuesta de futuro en la posición de lateral zurdo.

El interés del Madrid

El club blanco sigue buscando soluciones para reforzar el eje de la defensa después de una temporada marcada por los problemas físicos y el bajo rendimiento de varios nombres importantes. La salida de David Alaba, los constantes contratiempos de Éder Militao y las dudas que ha generado Huijsen tras su llegada han provocado que el Madrid mantenga abierta la búsqueda de otro central de primer nivel.

Precisamente Huijsen llegó el pasado verano a cambio de más de 50 millones de euros como una apuesta estratégica de futuro, pero su adaptación no ha sido la esperada. En Valdebebas consideran que la defensa necesita una reconstrucción importante y el perfil de Gvardiol gusta por edad, experiencia internacional y capacidad para jugar tanto de central como de lateral izquierdo.

Además, según la prensa croata, Luka Modric habría recomendado personalmente su fichaje a Florentino Pérez. El veterano centrocampista, que dejó el club rumbo a Milán el pasado verano, mantiene una gran relación con Gvardiol y cree que su carácter y personalidad encajarían perfectamente en el Santiago Bernabéu.

Aun así, la operación no se presenta sencilla. El Manchester City difícilmente aceptará una salida barata después de la enorme inversión realizada hace apenas tres años. Todo dependerá también del estado físico del jugador y de si el Real Madrid decide convertir realmente la defensa en una prioridad absoluta durante el próximo mercado de verano.