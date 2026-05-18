Josep Pedrerol explota y destapa lo que ocurre con Mbappé en el vestuario del Real Madrid: "A alguien le interesa que sea el malo de la película"

La temporada 2025/26 del Real Madrid está siendo un auténtico desastre por los malos resultados, las tensiones internas y los continuos conflictos dentro del vestuario. El conjunto blanco ha dejado una sensación de crisis total en el equipo, que además no ha ganado ningún título.

En medio de todo este caos, Kylian Mbappé se ha convertido en uno de los futbolistas más señalados del madridismo. El delantero francés ha estado constantemente en el foco debido a sus lesiones, a sus vacaciones, a sus gestos y varias polémicas que han provocado que una parte de la afición le cuestione a pesar de sus cifras goleadoras.

Josep Pedrerol sorprendió en 'El Chiringuito' defendiendo públicamente al futbolista y dejando entrever que el ambiente dentro del vestuario no es el mejor para él: "Yo creo que el otro día se equivocó, pero empiezo a entender algunas cosas del cabreo de Mbappé. Creo que tiene motivos para estar cabreado con compañeros, incluso con Arbeloa".

El presentador explicó que le han contado cosas que le han hecho reflexionar y tiene su propia conclusión: "Lo que me han contado no me ha gustado. Creo que a alguien del vestuario le interesa que Mbappé sea el malo de la película. Está solo y yo ahora mismo le apoyo".

Pedrerol insistió en que el delantero francés está demasiado señalado públicamente mientras otros futbolistas también han cometido errores importantes durante la temporada: "Se ha equivocado en cosas, sin duda, pero hay una campañita contra él a la que no me voy a sumar. También se equivocó Vinicius diciendo 'me voy de aquí si no echan a Xabi Alonso', o el día del Talavera cuando se estaba partiendo la caja en el banquillo".

El presentador catalán dejó claro que la relación entre el futbolista y el entrenador del club blanco nunca ha sido buena: "Creo que Arbeloa no se ha portado bien con Mbappé y se ha equivocado con él. Entiende que el técnico no lo ha cuidado suficiente".

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Josep Pedrerol explicó que el delantero francés se encuentra muy aislado dentro del grupo y lanzó un consejo a los aficionados del Real Madrid: "Yo creo que la soledad de Mbappé ha hecho que a veces la confundiésemos con otra cosa. Si eres del Madrid, tienes que apoyar a Mbappé porque me cuentan muchas cosas y estoy a su lado ahora. Apoyo a Mbappé".