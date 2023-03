Los brasileños del Madrid ven a Ancelotti al frente de la canarinha

Vinicius dice que cree que “quiere entrenar a Brasil”, y Rodrygo añade que cuando hablan de ello es en "broma, pero tiene un poco de verdad" El italiano no tiene clara su continuidad y flirtea con la Confederación Brasileña, cuyo presidente visitará Madrid en abril, según ‘Globoesporte’

Mientras Carlo Ancelotti sigue diciendo que solo piensa en cumplir el contrato que tiene con el Real Madrid hasta 2024, y que se quedaría “toda la vida”, los acontecimientos se atropellan e indican que quiere entrenar a Brasil. Así se desprende de las declaraciones de Rodrygo y Vinicius, concentrados con su selección, y de la posición de la Confederación Brasileña, que le sigue de cerca y cada día que pasa crece la esperanzas de que acepte la propuesta. Tanto que el presidente Ednaldo Rodrigues tiene previsto viajar a Madrid en abril para reunirse con el italiano, según adelanta ‘Golboesporte’.

Ancelotti se reafirmará públicamente como entrenador blanco mientras el club le mantenga en el puesto, pero sabe que está viviendo la repetición de su primera etapa en la que tras una primera temporada brillante llegó una segunda con más sombras que luces y acabó siendo destituido. A esto se suma que le atrae y mucho la idea de entrenar a Brasil, que pondría colofón a una carrera brillante como entrenador. La ventaja que tiene es que en el equipo blanco entrena a tres jugadores fijos de la canarinha, y dos de ellos se decantan por la posibilidad de que siga entrenándoles como seleccionador si no continúa en el Real Madrid.

ABRIL, MES DECISIVO EN LA CHAMPIONS Y LA COPA

Rodrygo y Vinicius estarían encantados con la opción de tenerlo de seleccionador. “Hablamos más en tono de broma, pero cada broma tiene un poco de verdad”, dice Rodrygo, que ensalza la figura del italiano: “Lo hace todo sencillo y no inventa demasiadas cosas. Hace lo que hay que hacer. No se vuelve loco tácticamente, hace cosas simples y funciona”. Su compañero Vinicius apunta en la misma dirección: “Para mí es difícil hablar sobre este asunto porque si le tengo en la selección, no lo voy a tener en el Real Madrid, y si le tengo en el Madrid, no lo voy a tener en la selección”. Pero el delantero blanco acaba siendo contundente al respecto: “Creo que Ancelotti quiere entrenar a Brasil”.

El Real Madrid se juega todas sus opciones de ganar un título en los 18 primeros días de abril. En la Copa tienen que remontar el 0-1 que le endosó el Barça en la ida de las semifinales, y en la Champions le espera un Chelsea que, como el Madrid, necesita pasar la eliminatoria para no suspender el curso. Tres compromisos que pueden decidir la continuidad del italiano y que desde la brasileña tienen en cuenta. De darse el peor de los pronósticos para el madridismo, Ancelotti podría dar el sí a Ednaldo Rodrigues y acabar siendo el entrenador de la canarinha antes de lo previsto. Todo va a depender de los resultados.