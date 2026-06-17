Cómo encajará Mourinho a Bernardo Silva en el Madrid

Bernardo Silva es una petición expresa de José Mourinho para reforzar el centro del campo, pero en la parcela ofensiva, un puesto en la que tendrá mucha competencia. El entorno del club da por hecho su fichaje asegurando que el técnico ha hablado con el jugador para cumplir una de las dos condiciones que puso: “Buscaré un equipo donde me quieran”. Una llamada que llegó a tiempo porque estaba a un paso de “firmar con el At. Madrid” como confesó en la ‘Cadena Ser’.

Otro media punta

El jugador portugués llegará gratis al Real Madrid tras terminar contrato con el Manchester City. Todo indica que firmará por el equipo madridista por dos temporadas pese a cumplir los 32 años en agosto. Un acuerdo que no cumple con la estricta política impuesta por Florentino Pérez de conceder solo un año a los jugadores que sobrepasen la treintena.

El centrocampista portugués no tiene nada que demostrar tras una carrera repleta de éxitos. Su calidad está demostrada y enriquecerá los recursos de la plantilla madridista. Otra cosa es cómo lo encajará Mourinho en un equipo que tiene cubierta esa posición de media punta con jugadores de similar perfil. Silva se suma al debate creado de la compatibilidad entre Bellingham y Güler para jugar por detrás de los delanteros.

Bernardo Silva sujeta a Valverde / EP

Es un media punta que se adapta a la derecha, posición en la que venía jugando Güler con Bellingham. Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa apostaron por poner a los dos cuando estaban en condiciones de jugar. Mourinho puede incluir a Silva en el pack para jugar con una línea de tres por detrás de Vinícius y Mbappé. Una solución ofensiva que potenciaría el ataque pero que iría en contra de los jugadores que venían ocupando esa posición.

Los relegados

Mastantuono está condenado a salir del equipo este verano. Al margen de las dudas que ha dejado en su primera temporada, la llegada del portugués le relegarían al banquillo frenando su progresión. Brahim, otro recurso utilizado por los últimos entrenadores para acompañar a Vinícius y Mbappé, también pierde enteros. Los que había ganado aprovechando de la lesión de Rodrygo.

Y será el brasileño cuando se recupere el que tenga que competir directamente con Bernardo Silva para ocupar esa banda derecha. Además, Valverde tendría que retrasar su posición de interior derecho donde más brilla, aunque al uruguayo le gusta jugar más atrasado como centrocampista destructivo más que constructivo. En definitiva, Mourinho tendrá que encajar la pieza de Silva en el puzle ofensivo blanco si finalmente se confirma su fichaje.