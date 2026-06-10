La frase de Bernardo Silva a SPORT que enfadó al Barça

Bernardo Silva no figuraba en la lista de deseos principales del FC Barcelona para reforzar su plantilla este verano. La dirección deportiva blaugrana tenía la delantera y la defensa como demarcaciones a mejorar y, de hecho, la 'explosión' de Gerard Martín provocó que Deco, Bojan y compañía centraran sus esfuerzos en la línea ofensiva. Para muestra, un botón: el fichaje de Anthony Gordon se cerró en tiempo récord.

Hansi Flick tampoco estaba entusiasmado con la idea de firmar a Bernardo a Silva como agente libre. El interés del futbolista en recalar en el conjunto blaugrana, trasladado al Barça a través de su representante, Jorge Mendes, hizo que el club se planteara esta operación como una opción de mercado interesante. Desde el presidente electo Joan Laporta hasta el propio Flick, pasando por Deco, los diferentes responsables deportivos azulgranas fueron viendo cada vez más viable el fichaje.

Hasta el punto de que el Barça hizo una oferta por dos temporadas y con un salario más que asumible al luso. Unas condiciones que quedarían refrendadas en el momento en el que el club consiguiese cerrar algunas salidas, con Ansu Fati como caso más avanzado. Prácticamente se dio un principio de acuerdo entre las partes, pero las ofertas de otros equipos que le han ido llegando a Bernardo Silva han ido atrasando la respuesta final.

"La verdad es que tengo muchas opciones"

SPORT se desplazó hasta Portugal para hablar directamente con el protagonista y poner freno a todas las especulaciones sobre su futuro. Nuestro compañero Ivan San Antonio le preguntó por el Barça... y la respuesta del centrocampista en la zona mixta del Estádio Nacional do Jamor no fue nada contundente. "¿El Barça? Es una opción que tengo, pero aún no he tomado una decisión todavía. La verdad es que tengo muchas opciones, y no voy a hablar de un club en concreto si no he tomado una decisión y si no estoy fichado en ese club", explicó.

"Voy a intentar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante para mí", añadió tras el amistoso del combinado luso frente a Chile.

La fría frase del ya exjugador del Manchester City no gustó nada en los despachos del Spotify Camp Nou. Los dirigentes del Barça digirieron la reacción de Bernardo Silva a los rumores con sorpresa y, alguno de ellos, enfado. No entendieron su escepticismo público a juzgar por el interés en jugar en el cuadro catalán que privadamente había mostrado.

Con el Real Madrid y el Atlético de Madrid interesados en obtener sus servicios, el Barcelona aún no ha descartado el fichaje de Bernardo, pero sí que lo ha enfriado. Sigue siendo un futbolista apreciado por la dirección deportiva y el cuerpo técnico culé, de esos por los que merece buscar un espacio en la plantilla a pesar del 'overbooking' en la medular, pero el club no entrará en pujas. Y menos viendo que la postura del centrocampista se ha visto ligeramente modificada cuando ha empezado a recibir otras propuestas.