Bernardo Silva plantó a última hora al Atlético de Madrid: "Tenía que firmar por la mañana"

El culebrón Bernardo Silva podría estar cerca de resolverse. En tiempo récord, el centrocampista portugués ha pasado de tener un preacuerdo con el FC Barcelona a tenerlo prácticamente cerrado con el Atlético de Madrid para acabar comprometiéndose con el Real Madrid. Algo tiene claro el luso: quiere jugar en España.

La intervención de José Mourinho ha resultado decisiva para convencer a Bernardo Silva y, tras 'atar' a Konaté y Dumfries, todo apunta a que Florentino Pérez reforzará la medular merengue con el ya exjugador del Manchester City. Refuerzo de garantías para una sala de máquinas que ha sufrido mucho sin Luka Modric ni Toni Kroos.

Según informó Fabrizio Romano este jueves, el Real Madrid tiene muy avanzado un acuerdo con Bernardo para las próximas dos temporadas, hasta junio de 2028, con la posibilidad de ampliar el vínculo un año más. Las conversaciones se encuentran en la recta final y en el entorno de la operación existe optimismo para que el fichaje quede sellado en breve.

Cambio de planes

La ofensiva de la dirección deportiva del Madrid ha cambiado a última hora los planes de Bernardo Silva. Y es que, tal como explicó Pedro Fullana en la 'Cadena SER', el futbolista tenía la intención de "firmar este jueves por la mañana" estadounidense con el Atlético de Madrid. Los planes del futbolista, concentrado en Florida con su selección para el Mundial, era rubricar telemáticamente su contrato con el conjunto colchonero.

A última hora, sin embargo, el luso rompió su acuerdo con el Atlético para fichar por el Real Madrid. La propuesta de José Mourinho convenció rápidamente a un futbolista que ya dejó muy claro a SPORT el pasado fin de semana que no lo tenía hecho con el Barça: "Voy a intentar estar en un equipo donde me quieran y donde sienta que me quieran de verdad".

El FC Barcelona tenía muy claro, cuando el futbolista se ofreció a través de su representante, que no iba a entrar en ningún tipo de pujas. Reforzar el centro del campo no está en la lista de prioridades de Deco y, aunque el ex del City se veía como una buena oportunidad de mercado, los culés tenían claro que no harían ninguna locura para obtener sus servicios.