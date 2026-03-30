Real Madrid
El rompecabezas de Arbeloa con Bellingham y Güler
Una de las claves del buen camino iniciado por el técnico es poner a cada jugador en su sitio, pero con la vuelta del inglés solapa la posición que viene ocupando el turco
Álvaro Arbeloa ha conseguido instalar la paz en el vestuario del Real Madrid y dar contenido al trabajo de cada jugador sobre el terreno de juego. Una de las claves ha sido situar a cada uno en el sitio natural a sus condiciones, donde más y mejor rinden. Ha huido de poner parches, de cambiar a jugadores de puesto para cubrir las bajas por lesión de otros.
De vuelta
Una maniobra que satisface a los propios jugadores, que se sienten más a gusto en las posiciones que encajan a sus características y que eleva el rendimiento de equipo. El técnico salmantino ha sabido buscar sustitutos a los lesionados, incluso ha recurrido a canteranos para tapar esos agujeros antes de forzar a jugadores de la primera plantilla a jugar fuera de sitio.
Pero los lesionados están de vuelta. Mbappé, por ejemplo, mandará a Brahim al banquillo; Carreras, a Fran García o cuando Militao recupere su nivel, dos de estos tres serán suplentes: Rudiger, Asensio o Huijsen. Pero el principal rompecabezas será encajar a Bellingham y Güler en la media punta.
No funcionó
Xabi apostó por los dos pero el experimento no acabó de funcionar. El equipo perdía equilibrio defensivo y tampoco solucionaba el problema en la salida del balón. Dónde hacen daño es en sus apariciones entrelíneas, alimentando de balones a Vinícius y Mbappé o llegando al área desde atrás.
Güler se veía obligado a desplazarse a la derecha, tapando la posición de Valverde, al que Arbeloa ha recuperado para ser una flecha venenosa por ese carril. También retrasaban sus posiciones para dar salida y circular el balón, pero hacer esa labor supone perder la eficacia que aportan en sus demarcaciones naturales.
Los datos
Poner a los dos sería repetir peones en la medular. Perdería la eficacia de especialistas como Valverde, Thiago, Camavinga o Ceballos cuando se recupere, todos especialistas en lo suyo. Y más, si arriba juegan Vinicius y Mbappé, imitaría la vulnerabilidad que demostró el equipo con Xabi Alonso.
Arbeloa los juntó en cuatro partidos, todos acompañados por Mastantuono, tres con Tchouameni y otro con Camavinga. Mal no le fue, aunque el fútbol no acabó de fluir. Ganaron al Mónaco 6-1 y al Villarreal 0-2 en dos buenos partidos. Después perdieron estrepitosamente 4-2 ante el Benfica para ganar 2-1 al Rayo con una mala actuación. Con Xabi Alonso los datos fueron mucho peores: jugaron 11 encuentros juntos con tres derrotas y dos empates, 16 goles a favor y 13 en contra.
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