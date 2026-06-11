¡El Madrid, a punto de cerrar el fichaje de Bernardo Silva!

El futuro de Bernardo Silva está cada vez más cerca del Real Madrid. El centrocampista portugués, que finaliza su etapa en el Manchester City, se encuentra a un paso de convertirse en nuevo jugador blanco después de que las negociaciones hayan entrado en su fase decisiva, según la última información de Fabrizio Romano.

El club madridista ya tiene muy avanzado un acuerdo con el futbolista para las próximas tres temporadas, hasta junio de 2028, con la posibilidad de ampliar el vínculo un año más. Las conversaciones se encuentran en la recta final y en el entorno de la operación existe optimismo para que el fichaje quede sellado en breve.

La irrupción del Real Madrid ha cambiado completamente el escenario que rodeaba a Bernardo Silva. Durante meses, el Atlético de Madrid había trabajado intensamente para convencer al internacional portugués, al que consideraba el relevo ideal de Antoine Griezmann y una de las piedras angulares del nuevo proyecto rojiblanco. Mateu Alemany lideró personalmente los contactos y trasladó al jugador la importancia que tendría dentro del equipo.

¿Golpe al Barça?

El Barça, por su parte, también ha estudiado seriamente su incorporación. De hecho, el nombre de Bernardo está sobre la mesa de Deco para la planificación deportiva de la próxima temporada, ya que el portugués es una oportunidad de mercado atractiva por su calidad, experiencia y conocimiento de LaLiga, pero la operación ha ido perdiendo fuerza con el paso de las semanas.

Tal y como ha ido informando SPORT, las elevadas pretensiones económicas del futbolista, sus declaraciones ambiguas sobre su futuro y la necesidad de generar margen salarial han provocado que el club blaugrana enfriara los contactos en los últimos días. La dirección deportiva nunca ha cerrado del todo la puerta, pero ha dejado claro al portugués que no participará en una puja económica ni modificará su planificación financiera para acometer el fichaje.

Mourinho, clave

La llegada oficial de José Mourinho al banquillo del Real Madrid podría haber terminado de inclinar la balanza. El técnico portugués considera a Bernardo una pieza ideal para reforzar el centro del campo y dotar al equipo de liderazgo, experiencia competitiva y versatilidad táctica. Su nombre ha ganado fuerza en las reuniones mantenidas por la nueva estructura deportiva madridista y ha pasado rápidamente a convertirse en una prioridad.

La ofensiva blanca habría convencido definitivamente al jugador, siempre según la información de Fabrizio, que en los últimos días ha dejado en pausa las conversaciones abiertas con Atlético y Barça mientras analizaba la propuesta madridista. Ahora, con las negociaciones muy avanzadas, todo apunta a que Bernardo Silva vestirá de blanco mínimo las dos próximas temporadas.

De confirmarse la operación, el Real Madrid cerraría uno de los movimientos más relevantes del verano y dejaría sin opciones a dos de sus grandes rivales en LaLiga.