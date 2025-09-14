¡Guerra arbitral en el Real Madrid!

La cosa está que arde en el Real Madrid. Ha declarado la guerra al sistema arbitral español con denuncia a la FIFA, con la que está en sintonía, y no a la UEFA, que da la espalda de manera sistemática a las irregularidades en las competiciones que ampara. El arbitraje de Gil Manzano en Anoeta vuelve a agitar el avispero en la casa blanca, y desde la televisión del club piden “una orden de alejamiento de 200 kilómetros” para el colegiado extremeño.

Con Gil Manzano “llueve sobre mojado” se escucha por los pasillos de Valdebebas tras lo sucedido en Anoeta. Y levantan la voz apoyados en la victoria pese a jugar más de 70 minutos con uno menos por la expulsión de Huijsen. Una roja que provocó a Xabi Alonso: “Me hacéis pensar mal tío. Esta jugada va al video del CTA, seguro”. No solo el tolosarra, el vestuario también cuestiona la limpieza de la competición con una frase contundente que desvela ‘OK Diario’: “Esta Liga produce asco”.

‘Neverazo’

El alud ha ido creciendo desde la polémica expulsión para convertirse en una bola imparable contra el CTA, señalado como responsable por la designación de ambos colegiados conociendo los antecedentes. Tanto, que ha reaccionado con prontitud, como informa ‘Marca’, y dará ‘neverazo’ al colegiado gallego y veremos si también al extremeño.

Gil Manzano no convenció a Xabi Alonso / AP

“Lo sucedido tendrá consecuencias en forma de descanso, especialmente el de Figueroa Vázquez, por aquello de no imponerse desde el VAR para que Gil Manzano rectificara lo que se ha considerado un error y que también será analizado por el CTA”, informa el diario madrileño. Habrá que esperar las explicaciones a ver si contentan a un madridismo rabioso. Aunque consideran que el mal ya está hecho, porque Huijsen será castigado un partido y su equipo jugó casi todo el encuentro con uno menos.

Negreira y Gil Manzano

Los medios madrileños empiezan a seguir la estela de la televisión madridista recordando los antecedentes de Gil Manzano cuando se cruza en el camino del equipo. No se olvidan del gol que anuló a Bellingham en Valencia pitando el final del partido décimas antes de marcar el 2-3 que le hubiese dado el triunfo. Para más escarnio, decidió expulsar al inglés por protestar. O los tres penaltis seguidos que les pitó en Mestalla. O ese dato del año pasado en los partidos que le pitó con 13 amarillas por 32 faltas y 12 a los rivales por las 62.

Real Madrid televisión la recomendación al Barça de Negreira sobre Gil Manzano / Sport

La televisión del club se encargó de mostrar la nota de la Agencia EFE en la que en el sumario de la causa abierta contra el Barcelona, Negreira recomendaba al club azulgrana “cuidar mucho” a Gil Manzano ya que por su juventud y proyección dirigiría “partidos importantes durante muchas temporadas”. A partir de ahí, emiten un video con los errores más groseros del colegiado extremeño en los partidos pitados al Madrid en esa cruzada abierta contra el sistema arbitral.

Más datos

‘Marca’ también su suma a la ‘fiesta’ con otro dato arbitral que da que pensar a sus lectores en los 25 años que llevamos de siglo: “El Barcelona ha disfrutado de un saldo de +65 expulsiones a favor, mientras que el Real Madrid presenta un balance negativo de -2. En la Champions, el saldo está equilibrado: +12 para el Barcelona y +13 para el Real Madrid”.

Gil Manzano desenfunda la roja para Huijsen / Efe

El madridismo y el club ya señalan al presidente de la Federación Rafael Louzán Abal como el gran responsable de una situación arbitral que se ha limitado a maquillar. Ha sustituido el staff arbitral pata mantener a los mismos que estuvieron en las órdenes de Negreira. Creen que asignar a Gil Manzano es una muestra de ello, así como a Figueroa Vázquez, que estuvo en el VAR, otro colegiado al que cargan un largo historial de decisiones en contra.

Alianza Louzán-Tebas

“¡No vais a verlo al VAR!”, gritaba con indignación Xabi Alonso en la banda por la expulsión de Huijsen, que le valió la amarilla. El fantasma del pasado hace que sospechen ya de todo y de todos: de Sánchez Martínez ante el Mallorca, de Cordero Vega contra Osasuna y De Burgos frente al Oviedo. Actuaciones en las que se apoya la aseveración del Madrid de que todo sigue igual pese a los cambios en el CTA. Recuerdan que el año pasado fueron los árbitros los que con decisiones “sospechosas” pulieron las diferencias que llevaban en la Liga a sus perseguidores: 8 al Barça y 2 al Atlético en la jornada 18.

El madridismo señala a Louzán como un enemigo velado. Árbitros, horarios y su alianza con Tebas convierten al presidente de la RFEF en el sospechoso número uno contra los intereses del equipo blanco. Tanto el Madrid como el Castilla sufren las decisiones de la RFEF y la LFP con horarios perjudiciales. Al Castilla le da menos de 50 horas entre el partido contra el Racing y Osasuna. A eso suma que tras el viaje más largo que hará el Madrid en la historia de la Champions a campo del Kairat, le fijen el partido en sábado y no en domingo como era de esperar.