Carrick confirma el futuro de Rashford: "Es uno de nuestros jugadores. Estamos deseando que empiece la temporada"

Michael Carrick cuenta con Marcus Rashford. El inglés quedó encantado con su préstamo en Barcelona y recuperó aquella ilusión que pudo haber perdido por el camino, pero su vinculación contractual llegó a su fin el pasado 30 de junio y debía regresar a la disciplina del Manchester United una vez finalizada la Copa del Mundo.

El canterano se incorporó a la pretemporada del conjunto mancuniano tras su participación en el Mundial y disfrutar de los posteriores vacaciones y, a pesar de las especulaciones en torno a su futuro, el técnico 'red devil' confirmó que el internacional inglés se sumó al resto del grupo con total normalidad.

El Barcelona decidió no activar la opción de compra de 30 millones de euros que incluía su contrato de cesión y se decantó por la compra de su compatriota Anthony Gordon para reforzar el extremo. Aun así, el retorno de Rashford a Old Trafford era incierto, pero se encargó Carrick de disipar cualquier duda tras el amistoso de pretemporada frente al Leeds del miércoles.

"Es nuestro jugador. Ha vuelto en plena forma. Es como cualquier otro jugador. Lo conozco desde hace mucho tiempo y nos aporta algo un poco diferente. Estamos deseando que empiece la temporada", afirmó en declaraciones a 'ITV'.

El atacante de 28 años regresó a Carrington con la ilusión renovada y Carrick confía en sacar su mejor versión: "Lleva dos o tres días de vuelta entrenando y todo es bastante normal, la verdad. Ha estado de muy buen ánimo desde que volvió", detalló.

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Ofreció un gran rendimiento como culé (14 goles y 11 asistencias en 47 partidos) y la presencia de la leyenda 'red devil' en el banquillo, con quien mantiene una gran relación - fueron compañeros -, abre un escenario idóneo para que Marcus sea el líder que Old Trafford reclama.