Rashford toma la decisión: segunda oportunidad en el Manchester United

El Manchester United recuperará esta temporada a uno de sus iconos. Todo parece indicar que Marcus Rashford, que ha estado esta temporada cedido en el FC Barcelona, no se moverá de Old Trafford pese a los múltiples rumores que sobrevolaban su figura y formará parte de la plantilla 'red devil' de Michael Carrick.

Según apunta 'The Sun', Rashford, que regresó este domingo a los entrenamientos del equipo tras conseguir la tercera plaza en el Mundial de 2026 con la selección inglesa, ya se ha decidido a quedarse y revivir su exitosa etapa en el club de su ciudad.

"He jugado con él. Jugué en el partido en el que debutó, así que tenemos una historia en común", dijo Carrick sobre Rashford a la emisora escandinava VG tras el empate a uno de este sábado ante el PSG.

En Inglaterra ya se preguntan si Carrick puede devolver a Rashford a su mejor nivel, y se empiezan a poner expectativas sobre su figura.

De hecho, Rashford, que ha vuelto a sentirse 'red devil' después de 18 meses, viajará con sus compañeros a Dublín para su último 'stage' de pretemporada y ya ha recibido el dorsal '14' para la próxima campaña. Se espera que el jugador de 28 años redebute con el equipo de su infancia este sábado ante el AC Milan de Ruben Amorim, exentrenador del United que lo apartó del equipo en diciembre de 2024, cuando jugó su último partido en Manchester.

“Esta semana tenemos a toda la plantilla en Dublín. Volamos directamente allí y pasamos unos días con todo el grupo reunido", agregaba Carrick. “Marcus forma parte del equipo, al igual que Kobbie (Mainoo) y Lisandro (Martínez). Estamos deseando verlos.”

El FC Barcelona, que tenía una opción de compra de unos 30 millones de euros tras su cesión, decidió no hacer efectiva la cláusula, pese a sus 14 goles y 14 asistencias la pasada temporada. Ahora, el jugador espera volver a sentirse cómodo en una ciudad en la que vivió un infierno, y donde tiene contrato hasta 2028.

La banda izquierda es una de las posiciones que más preocupan en la plantilla. Durante la etapa de Michael Carrick, Matheus Cunha, delantero de formación, y el lateral Patrick Dorgu se han repartido el puesto. Ambos han ofrecido un buen rendimiento, pero la llegada de un extremo natural permitiría al nuevo entrenador recuperar una pieza específica para esa posición.

En este escenario, Marcus Rashford afrontará su regreso sin garantías sobre los minutos que tendrá. En principio, solo Bruno Fernandes parece tener asegurada una plaza en el once, por lo que el atacante inglés deberá ganarse su sitio.

El nuevo técnico, sin embargo, le ofrecerá un nuevo comienzo y una oportunidad real para demostrar que puede volver a convertirse en titular. Rashford parte con opciones, pero tendrá que convencer al entrenador con su rendimiento.

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En total, Rashford ha disputado 426 partidos con el Manchester United, anotando 138 goles y dando 79 asistencias.