El campeón de Champions que dejará el Brighton porque sus hijos le necesitan

Tras cuatro temporadas en el Brighton desde que fichara procedente del Liverpool, Adam Lallana anunció que dejará de ser 'Seagull' para la próxima temporada, aún sin anunciar cuál será su próximo club y a pesar de las peticiones de Roberto de Zerbi para que siguiera.

El entrenador italiano quería que Lallana siguiera jugando para el club y ayudando como entrenador, pero el exfutbolista del Liverpool y Southampton decidió que a sus 36 años era el momento adecuado para irse. Pondrá punto y final a su estancia tras los dos partidos restantes en casa contra el Chelsea el miércoles y el Manchester United el domingo.

"MIS HIJOS ME NECESITAN"

“He estado en conversaciones con Roberto durante los últimos meses. Expresó sus deseos de que me quedara y siguiera jugando. Pero, después de tomarme un tiempo para pensar en ello y en dónde está el club, y después de haber estado alejado de mi familia durante los últimos cuatro años, siento que es el momento adecuado", anunció Lallana. “He estado hablando con mi familia durante todo el año y creo que la mayor influencia en mi decisión fue que mis hijos me necesitan. Con la edad que tienen, creo que me necesitan un poco más", agregó.

Durante sus años como futbolista del Liverpool, donde llegó procedente del Southampton en julio de 2014, Lallana levantó una Premier League, una Champions League, un Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa. En The Amex no ganó trofeos, pero hizo parte de la histórica clasificación del club a la Europa League de la mano de De Zerbi.