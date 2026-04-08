Tim Spector, experto en microbiota, sobre el café con y sin cafeína: "Estás cuidando tu salud intestinal"

El café es una de las bebidas más populares del mundo. Este producto se obtiene mediante el percolado de agua caliente a través de los granos de café y es altamente estimulante por su cafeína. Por este motivo, millones de personas empiezan el día con esta bebida caliente.

Durante años, el café ha estado bajo el punto de mira de expertos y científicos. No obstante, cada vez son más los especialistas que recomiendan esta bebida por su relación con el metabolismo, especialmente con la microbiota intestinal.

En este punto, Tim Spector, médico y divulgador sobre la microbiota intestinal, ha señalado que los bebedores de café suelen tener mejores indicadores de salud del corazón. La explicación del experto surge a raíz de una publicación en la revista 'Nature', donde se aborda este tema.

Más de una taza de café al día puede ser beneficioso / FREEPIK

Para comprender cómo el café afecta a nuestras microbiotas, el estudio analizó los datos de la microbiota intestinal de más de 22.000 personas en 25 países. Los investigadores identificaron más de 100 especies bacterianas relacionadas con el consumo de café, destacando la Lawsonibacter asaccharolyticus.

Esta bacteria era "entre 6 y 8 veces más abundante en los bebedores habituales del café", destaca Spector. Además, el médico subraya que "esta misma relación se mantuvo para el café descafeinado".

En este sentido, los resultados sugieren que los efectos no provienen de la cafeína, sino de la mezcla de los compuestos vegetales: "Estos compuestos son descompuestos por los microbios intestinales en metabolitos como el ácido quínico y el hipurato, que están relacionados con beneficios metabólicos".

En resumen, "la química del café podría ayudar a explicar por qué los bebedores habituales de café suelen tener mejores indicadores de salud metabólica y cardiovascular", explica el divulgador en sus redes sociales.

Por último, Tim Spector termina su comunicado con un mensaje optimista para los bebedores de café. "Si disfrutas de tu café matutino, con o sin cafeína, puedes hacerlo sabiendo que estás cuidando tu salud intestinal y general", sentencia.