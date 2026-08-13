El fisioterapeuta de Alcaraz revela la clave de su éxito: "Ahí es donde la mayoría falla y él lo hace muy bien"

Detrás del rendimiento de Carlos Alcaraz hay un equipo que trabaja al detalle para que el murciano rinda al máximo en las citas más importantes. Entre ellos está Álex Ruiz Galdón, fisioterapeuta y experto en biomecánica, que lleva años trabajando con el tenista.

En una entrevista en el Podcast de Druni, Ruiz ha explicado cómo es su trabajo y las claves que cuidan para mantener a uno de los mejores tenistas del mundo al máximo nivel.

Aunque inicialmente el fisioterapeuta no estaba interesado en el deporte, comenzó a trabajar con el tenista de El Palmar ayudando a Juanjo Moreno, fisioterapeuta de Carlos.

Relación más cercana desde los calambres en Roland Garros

Desde hace cinco años colaboraba con Juanjo y, posteriormente, comenzó a trabajar más estrechamente con el equipo de Carlos Alcaraz a raíz de los calambres que sufrió el tenista en la final de Roland Garros, donde realizó más pruebas para reducir la probabilidad de que volvieran a producirse.

Dentro del trabajo con un deportista de élite, Álex asegura que cada detalle cuenta, desde los desplazamientos hasta la alimentación o el sueño. El objetivo, según explica, es controlar todos aquellos factores que pueden afectar al rendimiento.

Los vuelos, la alimentación y el sueño: la clave

En cuanto a sus funciones, explica que pueden ir "desde los vuelos, para controlar el jet lag y la inflamación, para recuperarse de la mejor manera". También señala el control de la alimentación como un punto clave, ya que, en función del torneo, la alimentación también es diferente, por lo que tener una buena planificación dependiendo del lugar es fundamental.

A veces, "tienes que llevar cosas en la maleta", mientras que en los Grand Slam no suele haber problema, ya que existe mucha disponibilidad. Por ejemplo, "en Roland Garros o en Australia hay mucha variedad".

"El sueño es lo que más les cuesta cumplir"

Uno de los aspectos que más controla el equipo de Carlos Alcaraz es el descanso. "El sueño es de lo más importante y es lo que menos suelen cumplir porque son jóvenes. Controlo por los relojes si cumplen o no con las directrices y tomo las decisiones pertinentes en el momento", explica Álex Ruiz.

"Tenísticamente es un fuera de serie"

Sobre sus primeros años trabajando con el murciano, reconoce que hubo algo que le llamó especialmente la atención: "Lo que más me llamó la atención es que es una máquina. Es muy cercano, me parece muy buena persona y tenísticamente es un fuera de serie".

Sin embargo, si hay algo que destaca especialmente de Alcaraz es su capacidad para gestionar los momentos decisivos de los partidos: "Lo que más me impresiona de Carlos es cómo gestiona los momentos clave, los momentos difíciles, que son los que te cambian un partido, un torneo o una posición en el ranking. Ahí es donde la mayoría falla y él lo hace muy bien. Él sabe quitarse esa presión y es como si jugara en Murcia".

La fórmula del éxito

La ecuación que diferencia a un deportista de un deportista de élite la define con tres puntos: "el talento innato, una genética privilegiada para las lesiones y una mentalidad ganadora", tres aspectos que, en su opinión, llevan escrito el nombre de Carlos Alcaraz.

"Un deportista de élite no tiene un cuerpo sano, tiene un cuerpo joven", apunta el fisioterapeuta. En cuanto a la última comida antes de un partido, comenta que se "busca la simplicidad, algo fácil de digerir y que no sea muy pesado, algo básico como un pollo con arroz, proteína con carbohidratos".