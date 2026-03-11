¿Qué comer antes de la Marató Barcelona 2026? Las claves de nutrición para rendir al máximo

La Marató Barcelona 2026 no solo se corre con las piernas; se corre también con el estómago. La preparación nutricional es un factor clave para afrontar los 42 km con energía y evitar el temido muro.

Durante la última semana, y especialmente en los tres días previos, conviene aumentar la ingesta de hidratos de carbono para llenar los depósitos de glucógeno muscular. Pastas, arroz, patatas, legumbres suaves y pan son aliados que permiten mantener un aporte energético elevado sin sobrecargar el aparato digestivo. No se trata de comer en exceso, sino de ajustar la proporción de macronutrientes: 60% de hidratos, 20% de proteínas y 20% de grasas saludables.

En paralelo, hay que cuidar la hidratación. Beber agua de manera constante a lo largo del día y complementar con bebidas isotónicas ayuda a mantener el equilibrio de electrolitos. Evitar el alcohol y las bebidas con cafeína en exceso favorece la recuperación y el descanso.

Otro aspecto importante es no experimentar con alimentos nuevos: estos días no son momento para probar platos exóticos o recetas elaboradas; el sistema digestivo agradece la rutina. En caso de consumir suplementos, como geles energéticos o barritas, conviene haberlos probado antes en entrenamientos para asegurarse de que se toleran bien.

El desayuno, tres horas antes

La mañana del maratón comienza mucho antes del pistoletazo de salida de las 8:30 h. El desayuno debe realizarse unas tres horas antes y ser rico en hidratos de carbono de fácil digestión: pan blanco con mermelada o miel, plátanos, avena o tortitas de arroz son buenas opciones. Se recomienda evitar alimentos ricos en fibra o grasas que puedan provocar molestias gástricas.

Además, es esencial combinarlo con un café o té si el corredor está habituado; introducir cafeína por primera vez el día de la prueba puede resultar contraproducente. Tras desayunar, lo ideal es seguir hidratándose con sorbos pequeños hasta 30 minutos antes de la salida.

Durante la carrera, la estrategia nutricional debe centrarse en mantener estables los niveles de glucosa. Los geles energéticos, los masticables y las bebidas isotónicas proporcionan una dosis rápida de azúcares sencillos y electrolitos. La regla general es tomar un gel cada 40–45 minutos, acompañado de agua. Muchos corredores combinan diferentes formatos (gel líquido y barrita) para evitar la saturación de sabores.

Así es el recorrido de la Marató de Barcelona 2026 / ZURICH

El circuito de Barcelona contará con avituallamientos regulares; conviene estudiarlos previamente al revisar el recorrido para planificar en qué puntos reponer líquidos y sólidos. En la Bimbo Breakfast Run del sábado anterior, que arranca a las 9:30 h y concluye con un desayuno colectivo, se recomienda practicar la toma de geles y la hidratación en movimiento como ensayo general.

Tras cruzar la meta, la prioridad es reponer líquidos, sales y proteínas. Un batido de recuperación, fruta y snacks salados ayudan a restablecer el equilibrio corporal. La comida de celebración puede esperar a la tarde; en las horas posteriores es mejor ingerir alimentos fácilmente digeribles y ricos en nutrientes.

Además, el corredor no debe olvidar que la recuperación continúa los días siguientes: hidratarse bien y mantener una alimentación equilibrada favorecerá la regeneración muscular.