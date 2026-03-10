Así será la Marató de Barcelona 2026 con 32.000 corredores y un circuito renovado

Este domingo 15 de marzo se disputa la Zurich Marató Barcelona 2026 con 32.000 corredores que han agotado todos los dorsales disponibles. La cita apunta a récords desde mucho antes de abrirse la línea de meta: nunca antes la capital catalana había logrado reunir un maratón tan multitudinario ni con tantas novedades.

La organización promete un nuevo circuito, más rápido y monumental que el de otras ediciones. El recorrido atravesará el corazón de la ciudad y los corredores pasarán por iconos arquitectónicos y barrios emblemáticos, en un trazado que busca mejorar las marcas personales y la experiencia de los acompañantes.

Así es el recorrido de la Marató de Barcelona 2026 / ZURICH

La salida seguirá siendo en Passeig de Gràcia, pero muchos cruces se han rediseñado para hacer la carrera más fluida.

Además, la organización dispondrá de 35 liebres, repartidas en siete ritmos diferentes (2h45, 3h, 3h15, 3h30, 3h45, 4h y 4h30) para ayudar a los corredores a gestionar sus objetivos.

La Expo Sports abre el jueves

Más allá del asfalto, el fin de semana del maratón convertirá Barcelona en una fiesta del deporte. Desde el jueves 12 hasta el sábado 14, el pabellón 7 de Fira Barcelona acogerá Expo Sports con entrada gratuita. Allí se podrá recoger el dorsal, descubrir las últimas novedades en zapatillas, probar los relojes más avanzados y disfrutar de charlas con expertos.

La feria abrirá el jueves por la tarde (15:00–20:00) y continuará el viernes y sábado en horario ininterrumpido de 9:00 a 20:00. Los organizadores recomiendan acudir con tiempo para evitar colas y aprovechar la visita turística a la zona de Montjuïc.

El sábado 14 también se celebrará la Bimbo Breakfast Run, una carrera festiva de 4 km que comenzará a las 9:30 h en la Plaza Joan Puig i Cadafalch y que finalizará con un desayuno colectivo. La inscripción es gratuita y limitada a 2.000 personas, por lo que se agotará en pocas horas.

Pero… ¿por qué genera tanta expectación esta edición? Por un lado, el cambio de recorrido responde a la demanda de los atletas de un trazado más rápido y céntrico. La ciudad ha preparado un despliegue de voluntarios, música y puntos de animación que convertirán el maratón en una fiesta popular. Por otro, la cifra de inscritos bate todos los registros: 32 000 dorsales vendidos que consolidan a Barcelona como una de las maratones más concurridas de Europa.

Quienes participen deben tener presente el horario de salida y ajustar su logística. El corte del tráfico en el centro empezará varias horas antes, y los servicios de metro y bus reforzarán sus frecuencias. La recogida del dorsal y de la bolsa del corredor en Expo Sports requiere identificación y el documento de inscripción, así que es recomendable llevarlo impreso o en el móvil.