La 7.ª Cursa Mercabarna visibiliza la salud mental

Este año, la Cursa Mercabarna reafirma su compromiso con la salud apoyando a Obertament, una entidad que trabaja para combatir el estigma asociado a la salud mental. La vinculación entre Mercabarna y Obertament contribuye a poner el foco en el bienestar emocional y en el papel que desempeña el ejercicio físico como elemento clave para favorecer la salud mental y las relaciones entre las personas.

En el momento de realizar la inscripción, los participantes podrán hacer una aportación económica a la causa solidaria, que se sumará al euro recaudado por cada dorsal. Asimismo, los asistentes a la jornada que no participen en la carrera podrán adquirir un tique para la comida (5 €), cuyo importe se destinará íntegramente a la entidad social.

Dorsales a precios reducidos

Los precios de inscripción para los corredores hasta el 24 de agosto serán de 12 € (carrera de 5 km) y 15 € (carrera de 10 km). Posteriormente, pasarán a ser de 14 € y 17 €, respectivamente. La inscripción incluye una camiseta técnica, un tique para la comida y una bolsa del corredor con alimentos frescos aportados por las empresas de Mercabarna. Las inscripciones pueden realizarse en www.cursamercabarna.cat/inscripciones

Una carrera por el corazón de la despensa de Cataluña

La Cursa Mercabarna es una jornada de puertas abiertas para descubrir cómo es el gran mercado mayorista alimentario de Cataluña y uno de los más importantes de Europa. El recorrido de la carrera atraviesa los Mercados Centrales de Frutas y Hortalizas y de Pescado, así como otras instalaciones, como Foodback, el Centro de Aprovechamiento Alimentario.

Un evento para toda la familia

Además de la carrera popular, Mercabarna está preparando un programa de actividades gratuitas para los más pequeños. La parte deportiva, que se coordinará conjuntamente con el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, incluirá carreras infantiles por edades y diversas pruebas atléticas.

Por otro lado, la promoción de la alimentación saludable también tendrá su espacio de la mano de los gremios mayoristas de frutas y hortalizas y de pescado y marisco, que organizarán actividades para concienciar sobre la importancia de consumir productos frescos.

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También estará presente Mercabarna-flor, ya que los niños y niñas podrán experimentar con el arte floral participando en un taller.