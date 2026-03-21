Nico Williams, el principio del fin de Ernesto Valverde

"No seguiré en el Athletic Club la próxima temporada. Es una decisión que he madurado con el tiempo y desde hace tiempo", rezaba Ernesto Valverde en un vídeo que conmocionó a los socios y aficionados del Athletic Club. El 'Txingurri' ponía de este modo fecha de caducidad a su tercera etapa en el banquillo de San Mamés, donde las penurias de este último año han resultado determinantes en este abrupto desenlace.

Faltan diez jornadas para la conclusión del campeonato liguero y los leones tienen todavía algún que otro reto por delante, como lograr un pasaporte europeo. No será para la Champions League como el pasado curso, pero algo es algo viniendo de dónde se viene y pensando que hace unas semanas se reclamaba la salvación como objetivo prioritario.

Nico, renovación y pubalgia

La temporada empezó bien en el Botxo. Todo eran alegrías en La Catedral tras la renovación de Nico Williams por el Athletic Club después de otro verano de coqueteos incesantes con el Barcelona. La continuidad del menor de los hermanos se vivió como un título en Bilbao, la guinda de un pastel al denominado "proyecto" athleticzale. Sólo faltó sacar La Gabarra para celebrar la permanencia de Nico en San Mamés.

El arranque liguero, con un esplendoroso tres de tres en las jornadas iniciales alimentó la ilusión a orillas del río Nervión. Sin embargo, las cosas se empezaron a torcer muy pronto. La sanción a Yeray Álvarez por dopaje y el culebrón por el fichaje de Aymeric Laporte enturbiaron las aguas.

La Champions League fue la segunda estocada. La competición continental se veía como un premio pero acabó resultando una condena. La plantilla era corta, especialmente en defensa, y la acumulación de partidos miércoles-domingo provocó un rosario de molestias musculares que perdura hasta el día de hoy. Los fichajes tampoco han sido lo productivos que se esperaban. Se peleó hasta el último céntimo por Jesús Areso y se firmó libre a Robert Navarro, al margen del mencionado Laporte.

Ernesto Valverde, en una rueda de prensa / EFE

Para colmo, los futbolistas llamados a ser determinantes se han pasado más tiempo en la enfermería que sobre el césped. Iñaki Williams y Oihan Sancet han tenido un rendimiento irregular. Pero la palma se la lleva Nico Williams.

La estrella del equipo, el jugador por el que se hizo un esfuerzo económico sin precedentes con un salario neto de 10 millones de euros, ha sufrido una molesta pubalgia que le ha hecho perderse quince encuentros este curso. "Hemos estado mucho tiempo sin Nico al 100% y eso nosotros no nos lo podemos permitir", decía Valverde hace unas semanas, quizás cuando empezó a reflexionar sobre su futuro en el Athletic.

Nico Williams ya toca balón, después de un largo proceso de recuperación llevado a cabo entre Inglaterra, Madrid, Bilbao y Tafalla, aunque en Bilbao existe el recelo de que el jugador se está poniendo a tono más pensando en el Mundial que en el propio Athletic.

El valor de mercado de Nico Williams se desploma / Europa Press

LaLiga, última opción

Las críticas se han sucedido en Bilbao durante estos meses. Del subidón inicial con la renovación de Nico Williams, a la decepción mayúscula al ver que el equipo nunca ha podido competir en ningún torneo. La Champions les vino grandes, con una eliminación dolorosa a manos del Sporting CP. En la Supercopa nunca se compitió ante el Barcelona, encajando una manita en semifinales. En Copa se cayó también en semifinales a manos de la Real Sociedad, el eterno enemigo vasco.

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Y en LaLiga sólo queda cumplir el expediente de la mejor forma posible para regresar a Europa el próximo año, algo impensable hace unas semanas cuando Jon Uriarte, presidente del club de Ibaigane, reclamó intensidad a la plantilla para lograr la permanencia en Primera.