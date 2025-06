¡Bombazo en la NBA! Los Knicks se 'cargan' a Tom Thibodeau

Los New York Knicks decidieron despedir al técnico Tom Thibodeau, después de la eliminación sufrida contra los Indiana Pacers en las finales de la Conferencia Este de la NBA, según adelantó la cadena ESPN y ha confirmado la franquicia.

Thibodeau, nacido en 1958, era entrenador jefe de los Knicks desde 2020 y llevó a la franquicia a las finales del Este por primera vez desde 2000.

Con Jalen Brunson al frente, los Knicks habían vuelto a un gran nivel competitivo y fueron capaces de eliminar a los Boston Celtics en las semifinales del Este, antes de perder 4-2 la serie contra los Pacers.

En la última temporada, los Knicks tuvieron un balance de 51 victorias y 31 derrotas, la tercera mejor marca en su conferencia.

Una vez anunciada la salida de Thibodeau, los Knicks comenzarán la búsqueda de un nuevo entrenador jefe para un proyecto deportivo que fijó el anillo como único objetivo.

El comunicado de los Knicks

"Nuestra organización está completamente enfocada en ganar un campeonato para nuestros aficionados. Esta determinación nos llevó a tomar la difícil decisión de informar a Tom Thibodeau que hemos decidido tomar otro rumbo. No podemos agradecerle lo suficiente a Tom por entregar su corazón y alma cada día como entrenador principal de los New York Knicks. Nos guió no solo con clase y profesionalismo durante las últimas cinco temporadas, sino también hacia un tremendo éxito en la cancha, con cuatro apariciones en playoffs y cuatro series de playoffs ganadas.

En última instancia, tomamos la decisión que creemos es la mejor para nuestra organización de cara al futuro. Tom siempre será parte de la familia Knicks y realmente le deseamos lo mejor en el futuro", explicó el club en un comunicado firmado por el presidente de la franquicia, Leon Rose.