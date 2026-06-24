¿Será el día de 'O'Ney'?

Brasil llegó al Mundial con la etiqueta de siempre: la de candidata por obligación. Sin embargo, el Grupo C la ha llevado hasta la última jornada sin margen de error. La canarinha es líder, tiene cuatro puntos y depende de sí misma, aunque todavía no ha cerrado su clasificación.

A Brasil le basta con no fallar ante Escocia para mirar a las eliminatorias sin sustos. Pese a ello, una derrota metería a la pentacampeona en un problema que nadie esperaba al inicio del torneo.

El partido llega, además, en un día especial para los brasileños, con Neymar de vuelta y con todos los focos puestos sobre una selección que todavía no ha terminado de soltarse. Brasil ganó a Haití, empató ante Marruecos y ahora se enfrenta a una Escocia que sigue viva, con tres puntos y con la posibilidad de dar uno de los golpes de la fase de grupos.

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La vuelta de 'O'Ney'

La vuelta de Neymar es uno de los grandes atractivos del partido. Brasil necesita ganar para no depender del otro encuentro y para pasar como primera de grupo. Para una selección como Brasil, eso parece casi una obligación.

Escocia, por su parte, no llega de paseo. Ganó a Haití en el debut y perdió por la mínima ante Marruecos, dos resultados que la mantienen con opciones en una jornada que puede cambiar por completo su Mundial.

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Una victoria ante Brasil metería a Escocia en la siguiente ronda y dejaría a los brasileños pendientes de la calculadora de los mejores terceros, en caso de que Marruecos ganara su partido. Un empate tampoco sería un mal resultado para los escoceses, porque cuatro puntos suelen tener mucho valor en este nuevo formato, donde también pasan los mejores terceros de cada grupo.

Marruecos, a ganar y a esperar

Al mismo tiempo, Marruecos se enfrenta a Haití con una gran oportunidad. La selección africana ha hecho los deberes tras empatar ante Brasil y ganar a Escocia en un partido muy igualado.

Ahora tiene delante al rival más débil del grupo y la opción de acabar con siete puntos. Esa cifra podría servirle incluso para terminar primera de grupo si Brasil no gana su partido ante Escocia.

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Marruecos puede acabar lider en el último partido de la fase de grupos / Infobae

Marruecos podría acabar tercera si no gana ante Haití y Escocia vence a Brasil. Sería un escenario casi impensable, por lo que supondría que los caribeños ganaran a los africanos y que Escocia fuera capaz de derrotar a la canarinha. Sin embargo, en un Mundial todo puede pasar.