MUNDIAL 2026
El nuevo método de Ancelotti para el Mundial: unas muñequeras tácticas al estilo NFL
La selección de Brasil prepara sus partidos del Mundial usando unas muñequeras especiales, inspiradas en el fútbol americano, para trabajar jugadas a balón parado
El Mundial es una de las citas del mundo del fútbol que sirve para ver innovaciones en el deporte. Una de ellas ha llegado de la mano del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.
El exentrenador del Real Madrid ha adpotado a sus entrenamientos en Nueva Jersey unas muñequeras tácticas inspiradas en la NFL, que se han visto que vestían jugadores como Marquinhos y Gabriel Magalhães, además del propio Ancelotti.
La herramienta, conocida como 'wristcoach' es habitual en el fútbol americano para que los quarterbacks tengan una 'chuleta' donde poder consultar tácticas del entrenador cuando éste las ordene hacer sobre el campo.
Tal y como apunto 'GE Globo', en la NFL, este recurso suele emplearse principalmente en acciones ofensivas. Sin embargo, Ancelotti decidió introducirlo durante una sesión de trabajo enfocada en acciones a balón parado, utilizando como portadores del dispositivo a los centrales.
El ensayo contó con la supervisión de Francesco Mauri, uno de sus asistentes y responsable de la estrategia a balón parado del combinado nacional.
En este Mundial, Brasil se encuentra enquarada en el Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití.
- El Madrid tira la toalla por Julián Álvarez y deja vía libre al Barça
- Vinícius, decidido a irse gratis
- Maribel, hermana de Rafa Nadal, sobre su infancia: 'Cuando estábamos en Manacor, vivíamos muy unidos
- Al Real Madrid se le escapa el sueño de Mourinho para el centro del campo
- Bernardo Silva plantó a última hora al Atlético de Madrid: 'Tenía que firmar por la mañana
- El Brighton ofrece 35 millones por el central que sigue el Barça
- Rodri, sobre el pisotón de Gavi: 'Le da igual, no tiene filtro
- Dembélé explica su salida del Barça: 'Era el momento de dejar el club