Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barça - AalborgClasificación F1Mundial 2026Caso NegreiraDónde ver Mundial 2026Mercado de fichajesZamora - SabadellTopuria vs GaethjeJulián ÁlvarezBarcolaHorario F1Partidos Mundial 2026 hoyBrasil - MarruecosClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Etapa 7 Tour Auvergne-Rhône-AlpesFinal playoff Primera DivisionLa Laguna Tenerife - BarçaNoticias BarçaDónde juega EspañaNormas DGTRafa NadalInfancia TopuriaPerros y gatosHaciendaRefugio TopuriaCalendario España MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

El nuevo método de Ancelotti para el Mundial: unas muñequeras tácticas al estilo NFL

La selección de Brasil prepara sus partidos del Mundial usando unas muñequeras especiales, inspiradas en el fútbol americano, para trabajar jugadas a balón parado

Ancleotti incorpora muñequeras tácticas en los partidos de Brasil

Ancleotti incorpora muñequeras tácticas en los partidos de Brasil / CBF TV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jordi Delgado

Jordi Delgado

El Mundial es una de las citas del mundo del fútbol que sirve para ver innovaciones en el deporte. Una de ellas ha llegado de la mano del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

El exentrenador del Real Madrid ha adpotado a sus entrenamientos en Nueva Jersey unas muñequeras tácticas inspiradas en la NFL, que se han visto que vestían jugadores como Marquinhos y Gabriel Magalhães, además del propio Ancelotti.

La herramienta, conocida como 'wristcoach' es habitual en el fútbol americano para que los quarterbacks tengan una 'chuleta' donde poder consultar tácticas del entrenador cuando éste las ordene hacer sobre el campo.

Tal y como apunto 'GE Globo', en la NFL, este recurso suele emplearse principalmente en acciones ofensivas. Sin embargo, Ancelotti decidió introducirlo durante una sesión de trabajo enfocada en acciones a balón parado, utilizando como portadores del dispositivo a los centrales.

El ensayo contó con la supervisión de Francesco Mauri, uno de sus asistentes y responsable de la estrategia a balón parado del combinado nacional.

Noticias relacionadas

En este Mundial, Brasil se encuentra enquarada en el Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL