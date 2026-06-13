El nuevo método de Ancelotti para el Mundial: unas muñequeras tácticas al estilo NFL

El Mundial es una de las citas del mundo del fútbol que sirve para ver innovaciones en el deporte. Una de ellas ha llegado de la mano del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

El exentrenador del Real Madrid ha adpotado a sus entrenamientos en Nueva Jersey unas muñequeras tácticas inspiradas en la NFL, que se han visto que vestían jugadores como Marquinhos y Gabriel Magalhães, además del propio Ancelotti.

La herramienta, conocida como 'wristcoach' es habitual en el fútbol americano para que los quarterbacks tengan una 'chuleta' donde poder consultar tácticas del entrenador cuando éste las ordene hacer sobre el campo.

Tal y como apunto 'GE Globo', en la NFL, este recurso suele emplearse principalmente en acciones ofensivas. Sin embargo, Ancelotti decidió introducirlo durante una sesión de trabajo enfocada en acciones a balón parado, utilizando como portadores del dispositivo a los centrales.

El ensayo contó con la supervisión de Francesco Mauri, uno de sus asistentes y responsable de la estrategia a balón parado del combinado nacional.

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En este Mundial, Brasil se encuentra enquarada en el Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití.