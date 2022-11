Messi: "Sabemos que estamos en un gran momento"

El argentino ve a su selección con opciones de título en Qatar, pero recuerda que en un Mundial pasan muchas cosas Explica que ve un grupo parecido al del 2014 y que su familia le presiona para que vuelva con la copa

Lionel Messi capitaneará a la selección argentina en el Mundial de Qatar. El exjugador del Barça está delante de su última oportunidad para ganar el único título que no ha podido conquistar en su carrera. Lo sabe y ve al grupo que entrena Lionel Scaloni preparado para ello, un grupo que cree es muy similar al que alcanzó la final en el año 2014.

"Este grupo es parecido al del 2014, cuando llegamos a la final. De allí entendí que se debe creer un grupo fuerte como era aquel y también que es importante empezar bien para el resto del Mundial. Este grupo se hizo fuerte cuando perdimos contra Brasil en la Copa América del 2019", ha confesado el astro argentino en una entrevista con el diario 'Olé'.

El actual futbolista del PSG es optimista respecto al papel de Argentina en el Mundial, aunque también es cauto porque sabe que en una competición como esta pueden pasar muchas cosas imprevistas. "Tenemos una ilusión muy grande y sabemos que estamos en un gran momento, pero debemos saber que es un Mundial y es muy difícil ganarlo. En un un partido puede pasar de todo y hay detalles que marcan. Sabemos que podemos ganar, pero no que vamos a ganar como piensan todos los argentinos. En el Mundial siempre pasan cosas que uno no imagina. Hay que pensar solo en el primer partido y no ya en los cruces".

LA FAMILIA

Messi explica que no ha hecho ninguna promesa porque "no soy de hacerlas. Dios es quien decide lo que tenga que pasar. Solo pienso en eso", y confiesa que se siente presionado por su familia para ganar el título, especialmente por su hijo Thiago. "Hay ansiedad grande en la familia, como en todo el país. Me lo pide Antonella. Thiago está todo el tiempo viendo vídeos de la selección, mirando el calendario y me mete una presión terrible", ha explicado el exblaugrana.