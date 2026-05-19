La llamada que emocionó a Brasil: Raphinha rompe a llorar con Neymar tras su regreso al Mundial

Fueron meses, incluso años, extremadamente duros para Neymar. El fatídico 17 de octubre de 2023 marcó un antes y un después en su carrera. Aquella noche, en un partido frente a Uruguay, el '10' de Brasil sufrió una grave rotura del ligamento cruzado anterior y de los meniscos de la rodilla izquierda. Una lesión devastadora que lo apartó de los terrenos de juego durante un larguísimo periodo y que llegó a poner en duda su continuidad en la élite. Desde entonces, 944 días de recuperación, lucha y sacrificio para salir de un túnel que parecía interminable. Pero 'Ney' nunca se rindió y, finalmente, volvió a encontrar la luz.

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, anunció este lunes la lista definitiva de 26 futbolistas que defenderán a la 'canarinha' en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y el gran nombre de la convocatoria fue el suyo. Neymar regresará a la selección brasileña para disputar, probablemente, la última Copa del Mundo de su carrera. La reacción en la sala de prensa fue inmediata: aplausos, gritos y celebración entre periodistas y aficionados presentes cuando 'Carletto' pronunció su nombre.

Más allá del componente emocional, la figura de Neymar continúa generando ilusión en Brasil. Ya no es aquel atacante explosivo, eléctrico e imparable que destrozaba defensas desde la banda, pero sí un futbolista reinventado. Más pausado, más cerebral y con una capacidad diferencial para organizar y dar sentido al juego ofensivo. En una selección brasileña con mucho vértigo arriba, pero escasez de creatividad en la medular, la presencia del exjugador de Barça y PSG puede resultar decisiva.

El propio Neymar decidió vivir públicamente el momento de su convocatoria. El delantero del Santos realizó un directo para reaccionar en tiempo real al anuncio de Ancelotti. Y allí se produjo una de las escenas más emotivas de los últimos tiempos. Con lágrimas contenidas, visiblemente emocionado y todavía procesando el momento, el brasileño recibió decenas de mensajes y llamadas de compañeros, amigos y exfutbolistas.

Entre todos ellos destacó especialmente la videollamada de Raphinha. El extremo del Barça, uno de los jugadores que más había insistido públicamente en la necesidad de recuperar a Neymar para la 'Seleção', telefoneó a su amigo apenas unos minutos después de conocerse la lista definitiva. El '10' de Brasil, con lágrimas en los ojos, lanzó un mensaje pasional y esperanzador: "Estamos juntos, Rapha… ¡vamos a ganar esto!".

La convocatoria de Neymar no solo responde a cuestiones futbolísticas. También es el reflejo de la presión popular de todo un país que reclamaba su regreso. Exjugadores, periodistas, aficionados e incluso compañeros de vestuario llevaban semanas defendiendo que el 'Príncipe' merecía una última oportunidad con la 'verdeamarela'.

Y ahora la tendrá. A sus 34 años, Neymar afrontará seguramente su último Mundial con una misión pendiente: conquistar la sexta estrella para Brasil. De esta manera, sería el broche final a la carrera de uno de los futbolistas más talentosos de todos los tiempos.