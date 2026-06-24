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Así estarían los emparejamientos del Mundial a día de hoy

Esta proyección virtual del cuadro de dieciseisavos de final dibujaría un escenario de infarto donde las grandes potencias empezarían a cruzarse con auténticos 'cocos'

Así se medirían las selecciones

Así se medirían las selecciones / SPORT

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Xavier Ortuño

Xavier Ortuño

Miami (Enviado Especial)

La selección española ya sabría cuál sería su primer obstáculo en la ronda de dieciseisavos del Mundial 2026, si todo terminara como está hoy. La Roja se mediría a una Austria siempre rocosa y disciplinada. Un cruce trampa en el que los nuestros tendrían que imponer su ritmo si no quisieran hacer las maletas antes de tiempo.

En este mismo lado del cuadro, el morbo estaría asegurado. Francia tendría que picar piedra ante Suecia, mientras que Alemania se las vería con la histórica garra de Paraguay.

Así estaría el cuadro a día de hoy

Así estaría el cuadro a día de hoy / SPORT

Además, el choque entre Países Bajos y Marruecos prometería ser uno de los duelos más calientes de esta fase, recordando el peligro de los leones del Atlas en el panorama internacional.

Tampoco lo tendría nada fácil Portugal frente al poderío físico de Ghana, en un bloque izquierdo que completarían el exigente Estados Unidos-Argelia, el duelo asiático-europeo entre Corea del Sur y Suiza, y el Egipto-República Checa.

Un Clásico sudamericano para romper el cuadro

Si miramos a la otra mitad del emparejamiento, el planeta fútbol contendría la respiración. El destino depararía un tremendo Argentina-Uruguay en plenos dieciseisavos de final. Un duelo fratricida, un Clásico del Río de la Plata que dejaría a una de las dos candidatas en la cuneta a las primeras de cambio y que prometería saltar chispas.

Por su parte, la siempre favorita Brasil arrancaría su fase del KO ante Japón, una selección nipona que es sinónimo de velocidad, orden y sorpresas. Inglaterra, otra de las llamadas a llegar lejos, tendría un cruce a priori más asimétrico frente a Cabo Verde, aunque en una cita mundialista fiarse sería el primer paso hacia el abismo.

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Duelos a vida o muerte

El cuadro nos regalaría otros choques de altísima tensión donde el pronóstico sería una auténtica lotería. El siempre pasional México-Escocia pondría a prueba la fiabilidad del Tri en los momentos decisivos, mientras que Colombia tendría que emplearse a fondo ante la siempre competitiva Croacia. Completan el menú mundialista cruces muy atractivos como el Bélgica-Canadá, el choque de trenes entre Australia e Irán o el duelo de puro fútbol europeo entre Noruega e Irlanda.

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