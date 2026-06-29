En directo
MUNDIAL 2026
Brasil - Japón, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en directo el partido de dieciseisavos de final entre la Brasil de Ancelotti y la Japón de Moriyasu
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Xavi Turu
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Arrancamos esta retransmisión con un auténtico partidazo de este Mundial 2026: dieciseisavos de final entre Brasil y Japón en el NRG Stadium de Houston. La contienda empieza a las 19:00 horas (CET).
- Tuchel castiga a Gordon y premia a Rashford antes de encarar la fase decisiva del Mundial
- Así queda el cuadro del Mundial 2026 en las eliminatorias: cruces confirmados, selecciones clasificadas y rival de España
- Carrera MotoGP del GP de Países Bajos: resumen, resultado y tiempos de Marc y Àlex Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta
- El Atlético endurece su postura con el Barça: condiciones innegociables para vender a Julián Álvarez
- El Barça ficha a Josué Caicedo, la perla de Ecuador: los detalles del acuerdo
- Graeme Souness sentencia a Gordon y su fichaje por el Barça: 'No durará mucho en Catalunya
- Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- Cody Gakpo opta por seguir en el Mundial tras la pérdida de su hijo