Bélgica impugnará el partido por la retirada de la roja a Balogun

Continúa la polémica por la roja retirada a Folarin Balogun. El delantero de Estados Unidos fue expulsado en el minuto 61 tras una fea entrada en la que, en un balón dividido, pisó el tobillo del defensa Muharemovic. Esta tarjeta implicaba que el jugador se perdiese el duelo de octavos de final, pero de forma completamente sorprendente, la FIFA decidió retirar la sanción para que el delantero pueda estar disponible para el choque.

Según informa 'The New York Times', la decisión se tomó tras una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. De esta manera, Pochettino podrá contar con su máximo goleador para el encuentro frente a Bélgica.

El máximo organismo del fútbol se acoge al artículo 27, el cual habilita a la FIFA a suspender total o parcialmente la aplicación de una medida disciplinaria". Esta decisión ha sentado muy mal a la federación belga, la cual no dudó en emitir un comunicado quejándose de los hechos, apelando que el artículo 66.4 establece claramente que una tarjeta roja conlleva automáticamente la suspensión del equipo para el siguiente partido.

Ahora, los belgas han emitido otro comunicado en el cual han hecho pública la respuesta que han recibido por parte de la FIFA, con la cual no están nada conformes: "Por el momento, la RBFA no ha recibido aún ninguna decisión o explicación de parte de la FIFA sobre este asunto. Por tanto no tiene otra alternativa que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido", explica el organismo en un comunicado.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino dialoga con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL / ANNABELLE GORDON / POOL

Según se informa en este comunicado, "La FIFA consideraba que nuestra carta correspondía como un recurso de apelación y que la RBFA (la federación belga) disponía de pocas horas para formalizar dicho recurso". Los belgas, no obstante, desmienten que iniciaran un recurso e indican que "simplemente buscaban explicaciones legítimas y la propia FIFA generó el recurso y se aseguró de inmediato de que fuera declarado inadmisible".

Para cerrar, la federación ha querido dejar claro que está en contra de la decisión tomada: "Independientemente del resultado deportivo de este partido, la RBFA está profundamente preocupada por el curso de los acontecimientos y seguirá peleando en las próximas horas, días y meses en defensa de los principios fundamentales de la ética, la competición justa y del fútbol en su conjunto".

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Todo indica que el partido se terminará jugando con la presencia de Balogun, aunque, en caso de terminar siendo determinante el delantero, estaremos ante una de las mayores polémicas de la historia de los Mundiales.