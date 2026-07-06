Estados Unidos, la FIFA y el 'caso Balogun' indignan a Bélgica: "El juego sucio y repugnante no será recompensado"

El 'caso Balogun' va camino de ser uno de los escándalos más sonados de la historia reciente de los Mundiales. La retirada de la tarjeta roja al delantero estrella de Estados Unidos indigna a gran parte de la comunidad futbolística, sobre todo en Bélgica, principal afectada por la polémica decisión de la FIFA.

El asunto estalló durante la tarde del domingo, cuando la entidad organizadora del Mundial decidió dejar sin efecto la sanción a Folarin Balogun, que debía perderse el partido de octavos de final de esta madrugada frente a Bélgica tras ver la roja directa en dieciseisavos ante Bosnia y Herzegovina.

El delantero estadounidense del Mónaco vio la cartulina roja en el minuto 64 por una dura falta en la que le clavó los tacos en el gemelo a Tarik Muharemovic. No dudó el VAR en llamar al colegiado para cambiar el color de la tarjeta, que en un principio había sido amarilla.

Balogun anotó dos goles contra Paraguay / Omar Alonso

Sin embargo, el Comité Disciplinario de la FIFA entró de oficio este domingo para anular la sanción en una decisión insólita que levanta todo tipo de sospechas, sobre todo tras el mensaje de agradecimiento de Donald Trump a Gianni Infantino y la supuesta llamada entre ambos que lo cambió todo.

Y un día después, las reacciones en Bélgica -rival de Estados Unidos esta próxima madrugada- no se han hecho esperar. La prensa del país amaneció hoy con portadas y artículos cargando contra la FIFA y hablando del 'Balogun Gate'. Así titula el periodista Vicente Langendries su pieza en 'RTBF', la radiotelevisión pública francófona de Bélgica.

"La FIFA e Infantino se desenmascaran"

"Al principio pensé que era una broma de un compañero. Se celebró el Día de los Inocentes en las oficinas de la FIFA", arrancó su artículo. Y no se quedó corto en su crítica hacia el máximo organismo del fútbol mundial: "A la FIFA le importan un bledo los aficionados del deporte que rige. Ya lo sabíamos. Organización sin ánimo de lucro… ¡qué risa! Organización que hace el bien en el mundo… ¡qué risa! Organización apolítica… ¡qué risa! He oído que FIFA rima con mafia. Yo no iría tan lejos. Pero la verdad es que FIFA ya no rima con casi nada".

Y concluye tajantemente Langendries: "El mundo del deporte (excepto Estados Unidos), y el fútbol en particular, se unirá hoy en apoyo a los Diablos Rojos. Así, el juego sucio y repugnante no será recompensado". Pero la radiotelevisión pública belga no fue la única en pronunciarse.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el duelo entre Argentina y Cabo Verde / Alberto Boal

'Balogun, Trump y la FIFA: el aroma de un partido extraño', titulo por su parte Fréderic Larsimont en el diario belga Le Soir. "Desde sus inicios, la FIFA ha afirmado vender imparcialidad. Al levantar la suspensión del máximo goleador de la selección estadounidense en vísperas del partido de octavos de final contra Bélgica, esta institución, no tan venerable, acaba de poner su imparcialidad en venta", escribe. Por su parte, el periódico 'De Staandard' asegura que "justo antes de un partido crucial para Bélgica y Estados Unidos, la FIFA e Infantino se desenmascaran".

El comunicado de la UEFA: "Traspasa una línea roja"

La última en pronunciarse fue la UEFA, que cargó duramente contra la FIFA este lunes con un comunicado: "La decisión de ayer de suspender durante un año, a modo de prueba, la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun, traspasó una línea roja".

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"El fútbol, como cualquier otro deporte, se rige por reglas que constituyen la base de una competición justa, honesta y transparente. A veces, las reglas son susceptibles de interpretación. En este caso, no. Una suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un organismo competente para su aplicación", concluye.