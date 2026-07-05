MUNDIAL 2026
La FIFA retira la sanción a Balogun... y Trump lo celebra: "Gracias por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia"
El Comité Disciplinario de la FIFA decidió suspender la sanción automática de un partido al delantero estadounidense aplicando el artículo 27 de su reglamento
La polémica expulsión de Folarin Balogun en el triunfo de Estados Unidos ante Bosnia y Herzegovina durante el Mundial 2026 ha alcanzado incluso la Casa Blanca. Según ha informado el periodista Ben Jacobs, de talkSPORT, la Administración estadounidense realizó una llamada directa a la FIFA para solicitar a su presidente, Gianni Infantino, que se revisara la tarjeta roja mostrada al delantero.
La citada información apunta a que la Casa Blanca trasladó su petición a la FIFA después de la enorme controversia generada por la acción, considerada por numerosos analistas y por el propio seleccionador estadounidense, Mauricio Pochettino, como una decisión excesivamente severa.
No obstante, la FIFA restó importancia a cualquier posible influencia política. El organismo se remitió a la resolución adoptada por su comité disciplinario independiente. Además, desde la FIFA insisten en que la llamada desde la Casa Blanca no podía condicionar la decisión, ya que esta se adoptó en virtud de las facultades recogidas en el artículo 27 del Código Disciplinario y corresponde exclusivamente a un panel independiente.
Balogun fue expulsado en el minuto 64 del encuentro frente a Bosnia y Herzegovina tras una acción sobre Tarik Muharemovic que el árbitro sancionó con tarjeta roja directa después de revisar las imágenes en el VAR. La decisión provocó un intenso debate, ya que muchos consideraron que el contacto había sido fortuito y que una amonestación hubiera sido suficiente.
Finalmente, el Comité Disciplinario de la FIFA decidió suspender la sanción automática de un partido aplicando el artículo 27 de su reglamento. De este modo, Balogun podrá disputar el duelo de octavos de final contra Bélgica, aunque permanecerá durante un año en periodo de prueba y la sanción podría activarse si incurre en una infracción similar durante ese tiempo.
Tras conocerse la resolución, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró públicamente la decisión a través de las redes sociales con el siguiente mensaje: "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia! Presidente DONALD J. TRUMP". La decisión supone un importante alivio para Estados Unidos, que recupera a su máximo referente ofensivo de cara al decisivo enfrentamiento contra Bélgica en los octavos de final del Mundial.
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