El VR46 conquista Nueva York: livery especial para el COTA

En el emblemático Edge de Nueva York, a 345 metros de altura en pleno centro de la ciudad de los rascacielos, el Pertamina Enduro VR46 desveló la decoración especial que presentará en el renombrado Gran Premio de los Estados Unidos este fin de semana.

El emblemático COTA de Austin, territorio Marc Márquez, acogerá la tercera prueba del Mundial de Moto GP 2026 después de un accidentado y emocionante Gran Premio de Brasil en el que la escuadra de Valentino Rossi fue una de las protagonistas. Especialmente uno de sus pilotos, Fabio Di Giannantonio, que peleó por el podio de la sprint y consiguió después el domingo subir al tercer escalón, solo por detrás de Marco Bezzecchi y Jorge Martín.

En Austin el equipo tendrá la oportunidad de ampliar esa racha de nuenas sensaciones y lo hará cambiando el habitual amarillo fluorescente por un 'livery' no menos llamativo.

Con el lema "Desvelado desde la cima del mundo", el equipo mostró un 'livery' colorido, marcado por los tonos rosa, amarillo y verde, con múltiples estrellas de colores destacando en todo el carenado. En un lugar de honor, en el lomo de la moto, destaca la bandera estadounidense, con trazos irregulares. Además, dos caricaturas del piloto correspondiente, en la parte delantera y trasera, completan este nuevo look.

La moto estará expuesta entre hoy y mañana en 'The Edge' para todos los visitantes que adquieran la entrada para visitar el conocido mirador neoyorquino.