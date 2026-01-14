El Pertamina Enduro VR46 de Valentino Rossi apuesta por el "Black and Light" para 2026

Después de la puesta de largo del Prima Pramac Yamaha, el equipo de Valentino Rossi, el Pertamina Enduro VR46, ha continuado este miércoles la ronda de prensentaciones de MotoGP con un evento en la emblemática Villa Miani de Roma, lugar de nacimiento de sus dos pilotos: Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli.

En la que será la quinta campaña del equipo en el campeonato, la escudería contará de nuevo con su dupla del año pasado y con Pablo Nieto como director. Con los tres en escena, además del capo, Valentino Rossi, se descubrió el nuevo livery para 2026 al que han denominado "Black and Light".

Un año más, el Pertamina Enduro VR46 destacará con su reconocible amarillo, que pasa a ser incluso más fluor y que domina en la parte delantera.

Un diseño con el que vuelven "a los orígenes", con más negro y sin rastro del blanco que reinaba en la moto del año pasado. "El blanco es más elegante pero el negro es más de carreras", explicó Rossi, tras bromear con el hecho de que es más fácil limpiar sobre el negro que con colores más claros.

Valentino Rossi, junto a sus dos pilotos / MotoGP

"Es una gran moto, el livery es fantástico", afirmó Di Giannantonio, quien aseguró estar emocionado con la nueva imagen.

Los monos también cambian en este curso, con una especie de guiño a la filosofía de Valentino Rossi, que lucía en sus monos la dualidad del sol y la luna, con una bota de cada color. En este caso, la parte izquierda luce en amarillo fluor y la derecha en negro, con algunos toques en rojo del patrocinador principal.