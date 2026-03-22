Di Giannantonio y el inesperado elogio a Marc Márquez: "Te permite aprender mucho"

El fin de semana del Gran Premio de Brasil de MotoGP tuvo en Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio a dos de sus grandes protagonistas. Español e italiano pelearon por la victoria de la carrera sprint del sábado y repitieron el domingo por el tercer escalón del podio del GP.

En ambos casos, la batalla fue limpia, pero también intensa, dando un recital de pasadas y repasadas que centraron la atención del público y de las cámaras que, con Bezzecchi liderando el domingo cómodamente, se centraron en el duelo italo-español. El resultado, un pequeño triunfo para cada uno. El sábado, Marc se alzó con la victoria, dejando a Diggia en la segunda posición. El domingo se cambiaron las tornas y fue el del VR46 el que superó a su rival y cruzó la bandera a cuadros en la tercera plaza. Marc fue cuarto, fuera del podio.

"Empate a uno, empate a uno", decía sonriente el italiano en la antesala del podio, mientras veía uno de sus adelantamientos a Marc durante la carrera. Un poco antes, en las entrevistas en el parque cerrado, había afirmado: "La pelea ha sido agresiva con Marc porque esta pista es muy estrecha y la verdad es que hoy era yo o yo. Ayer me lo arrebató, hoy no ha sido la victoria pero ha sido una gran pelea y me encanta pelear con Marc".

En las entrevistas post-carrera, el italiano explicó que "hoy era sí o sí". "Ayer perdí la victoria y hoy tenía que ganar la lucha por el podio. Seguramente no es lo mismo pero era importante hacer el podio aquí, después de un súper-finde, en el que hicimos la pole, el podio ayer, el podio hoy...", argumentó.

Estudiar al maestro

"¡Es mucho mejor ganar la carrera! Pero estoy contento porque luchar con un piloto tan fuerte y experimentado es exigente y te permite aprender mucho", afirmó el piloto del equipo de Valentino Rossi, sobre el duelo del fin de semana contra Marc.

"Mi objetivo hoy era el podio e intentar ganar, pero vi que las Aprilia tenían más potencia en la salida en estas condiciones resbaladizas. Mi objetivo se convirtió en mantener la posición e intentar alcanzar a Jorge Martín en la recta final", argumentó el que ha sido uno de los grandes protagonistas de este estreno de Brasil como escenario del Mundial.

El transalpino aún tuvo palabras de elogio para su gran contricante de este GP. "Marc es muy preciso, sabe exactamente cuándo y dónde usar su energía. Se maneja muy bien durante la vuelta. Siempre aprieta, pero tiene un gran control de la moto, especialmente en las maniobras un poco más arriesgadas que suele hacer incluso cuando rueda solo. Y luego, en la curva a la izquierda, definitivamente tiene algo extra. Estoy intentando estudiar cómo lo hace, pero no es fácil", explicó, y advirtió: "Digamos que he tomado muchas notas".