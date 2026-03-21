Así queda la clasificación de MotoGP 2026 tras la sprint del GP de Brasil con Marc Márquez, Pedro Acosta...

Se resistió la sprint por unos problemas en el asfalto del Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna pero tras unas horas de incertidumbre acabó por celebrarse con Marc Márquez como campeón.

El piloto de Cervera firmó una buena salida y se mantuvo a la zaga del poleman, Fabio Di Giannantonio, mientras el resto se iba descartando. Marc esperó el momento adecuado para adelantar al italiano en otra maniobra magistral y tomó la cabeza de carrera a tres vueltas para el final.

El del Pertamina Enduro VR46 no tuvo ya opciones de devolverle la jugada y acabó dando por buena la segunda posición. Por detrás, dando un golpe sobre la mesa, Jorge Martín cruzaba meta en la tercera posición, sumando su primer podio con Aprilia, el primero desde el GP Solidarity de Barcelona de 2024.

Su compañero, Marco Bezzecchi pasó en la cuarta posición y se mantiene al acecho del liderato en la general de pilotos, por detrás de Pedro Acosta.

El murciano, que partía desde la tercera fila de parrilla, en la novna posición, no pudo remontar y acabó en esa misma plaza, suficiente para sumar un punto y continuar como líder, al menos, hasta la jornada de este domingo. Acosta acumula 33 puntos gracias a su actuación en Tailandia y tiene dos de renta respecto a Bezzecchi.

Cierra el Top-3 Jorge Martín, que suma 25 puntos en lo que va de curso, mostrando que ha vuelto en plena forma tras un 2025 marcado por las lesiones. Cuarto y quinto aparecen dos nombres sorprendentes, el de los dos pilotos del TrackHouse: Raúl Fernández y Ai Ogura; mientras que Marc Márquez, que tuvo problemas en Tailandia, es sexto, ya con 21 unidades en su casillero.

Así está la clasificación de MotoGP 2026