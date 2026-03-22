¿Cuándo es la próxima carrera de MotoGP 2026?

Sin apenas margen para empaquetar las motos y montarlas en los trailers, el Mundial de MotoGP continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de los Estados Unidos que se disputa en el emblemático Circuito de las Américas (COTA) de Austin.

Un trazado territorio Marc Márquez, con un total de 11 curvas de izquierda, en el que el de Cervera intentará conquistar su primera victoria de domingo de la temporada. Una victoria que, de conseguir, sería la número 100 de su palmarés en el total de la categoría, entrando en el exclusivo club del centenar en el que solo se encuentran Giacomo Agostini y Valentino Rossi.

No lo tendrá fácil el de Cervera con las Aprilia en plena forma en este inicio de campeonato. Las motos de la casa de Noale se han confirmado como las grandes favoritas del curso y sus dos pilotos ya coronan la clasificación de la general de pilotos. Márquez se llevó la victoria en la sprint del sábado y Marco Bezzecchi le tomó el relevo en la carrera del domingo, sumando su cuarta victoria consecutiva, la segunda en dos carreras disputadas en esta temporada 2026.

La jornada de Aprilia fue redonda con Jorge Martín volviendo al podio más de 500 días después. El sábado, el madrileño superó a su compañero y fue tercero. El domingo, subió un peldaño más y acabó segundo, para sumar unos valiosos puntos que lo colocan en la segunda posición del Mundial.

Pedro Acosta, que llegaba como líder, tras su actuación en Tailandia, vivió un fin de semana gris en Brasil y perdió esa situación de privilegio, pasando a la tercera posición. El próximo sábado tendrá la ocasión de recuperar el terreno perdido y optar a su primera victoria en MotoGP en Austin, con permiso de Marc Márquez.

El de Ducati es uno de los grandes dominadores del campeonato en este trazado de 5,51Km en el que ha ganado hasta en siete ocasiones. Lo consiguió en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 como piloto del Repsol Honda. El curso pasado, su primero en el Ducati de fábrica, se llevó la victoria en la sprint.

¿Cuándo es el GP de los Estados Unidos de MotoGP 2026?

El Gran Premio de los Estados de MotoGP 2026 se disputará el fin de semana del 27 al 29 de marzo en el COTA de Austin. Será la tercera prueba del calendario de MotoGP y llegará tan solo una semana después del Gran Premio de Brasil.

¿Dónde ver el GP de los Estados Unidos de MotoGP 2026?

En España, el Mundial de MotoGP se podrá seguir en directo a través de DAZN. La plataforma de streaming deportivo que tiene los derechos de retransmisión del campeonato y los aficionados podrán seguir en directo y bajo demanda todos los entrenamientos libres, clasificaciones, Sprint y carreras de MotoGP, Moto2, Moto3 y la nueva Harley-Davidson Bagger World Cup.

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