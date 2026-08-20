Gigi Dall’Igna, director general de Ducati, sobre Márquez: "Es una estrella, pero en realidad es el más humilde de todos"

Gigi Dall’Igna tenía claro que el fichaje de Marc Márquez por el Ducati Lenovo iba a ser un éxito. Y razón no le faltó. En 2025, en su primer curso con el equipo, el catalán se alzó con su noveno título mundial tras llevarse once victorias en una temporada en la que tan solo la lesión de Indonesia pudo frenarle. El 'gurú' italiano ha establecido una gran relación con el piloto de Cervera, y sobre él ha hablado largo y tendido, desvelando cómo es trabajar con uno de los mejores pilotos de todos los tiempos.

Fue en 2024 cuando el mayor de los hermanos Márquez se unió al proyecto de Ducati, pero en uno de sus equipos satélite, el Gresini Racing. Lo hizo tras una gran travesía por el desierto de las lesiones, y tras abandonar la fábrica de su vida, Honda. Los últimos años, la fábrica nipona había entrado en una crisis de resultados, y en el tramo final de su trayectoria profesional, Marc no tenía tiempo que perder.

Marc Márquez se abraza a la torre de los campeones tras lograr su noveno título en Motegi (Japón). / ALEJANDRO CERESUELA

Se reencontró con sí mismo en el equipo regrentado por Nadia Padovani, se hizo con tres victorias, otros siete podios y dos 'poles'. Eso le valió el billete al equipo oficial, en el que en su primer año ya conquistó el título mundial para lograr uno de los regresos más bestias de la historia del deporte.

El reconocido ingeniero italiano ha trabajado con muchos pilotos a lo largo de su trayectoria, pero no duda en afirmar que Marc es especial. "Trabajar con Marc es una cosa maravillosa, que recomiendo a todos", dice Dall’Igna en una entrevista reciente con Moto.it.

Da siempre su 100%

El ingeniero pone en valor la capacidad de trabajo del '93', algo que se contagia por todo el box. “Cuando está sobre la moto da el 100% de lo que tiene. Quizá en ese momento ese 100% no sea el que estamos acostumbrados a ver, pero él da el 100% en cualquier situación, incluso en los entrenamientos”, explica Gigi en dicha charla.

La mente pensante tras la Desmosedici tiene claro por qué el '93' ha conseguido todos los hitos que suma a lo largo de su trayectoria profesional. "Ha escrito la historia del motociclismo moderno y hay una razón por la que la ha escrito: hace cosas sobre la moto que los demás objetivamente no saben hacer”, desvelaba.

La importancia de motivar al grupo

Muchos creen que un deportista tan exitoso podría pecar de ego pero, pero Dall’Igna asegura que no es el caso del nueve veces campeón. "Aunque es una estrella, en realidad es el más modesto de todos: es el que más veces admite su error, incluso cuando este es mínimo", explica, sobre el nivel de autoexigencia del campeón.

"No es una situación puntual, es el sistema mismo lo que llama la atención. Él sabe perfectamente que hay que saber motivar y gestionar a las personas que pueden ayudar. Muchos otros pilotos con los que he trabajado no tienen esto tan claro", sentenciaba Gigi sobre el '93'.