Ducati presenta la moto del Centenario con la que Márquez buscará su décima corona

Ducati ha presentado la nueva Desmosedici GP26 en el idílico marco de Madonna di Campiglio , en los Dolomitas italianos, y en medio de una gran expectación, con sus campeones Marc Márquez y Pecco Bagnaia. El rojo sigue siendo la seña de identidad, aunque el blanco gana presencia en algunas áreas de la moto, que hace un 'guiño' al centerario de la marca.

Año clave

Ducati afronta el último año del actual reglamento técnico de MotoGP decidida a mantener la hegemonía, ante la incógnita de 2027 , cuando entrarán en escena las nuevas motos de 850cc, con aerodinámica menos sofisticada, sin dispositivos de altura y menor potencia.

Gigi dall’Igna, general manager del Team Ducati, ha puesto énfasis en el doble desafío que abordan este año: “Será una temporada diferente, con la novedad de nuestra moto GP26, pero también pensando en el cambio de reglamento. Hay que prepararse para 2027, será difícil trabajar en los dos proyectos al mismo tiempo”.

EL CEO de Ducati, Claudio Domenicali, que ha abierto la presentación, ha subrayado el legado de la compañí: "Creemos que será otro año importante para Ducati. En estos momentos, en 2026, Ducati es una empresa única en el mundo, con cosas únicas en el mundo de las dos ruedas, con nuestra tecnología, diseño y herencia. Es nuestro centenario. Sí, 100 años son muchos, pero los hemos llenado con grandes modelos, de tecnología, también en MotoGP. Por eso, tendremos un nuevo color, el rojo centenario, que estaba en los años sesenta. Aldo Drudi nos ayudó con la decoración”, ha explicado.

Marc, motivado

“Una moto veloz siempre es bonita y aún hay que ver cómo va esta GP26 en la pista, pero el diseño es precioso”, ha valorado Márquez al descubrir la nueva Desmosedici. El piloto catalán, que no participará mañana en la jornada de esquí programada por el equipo para evitar riesgos, asegura que está a punto para la pretemporada, que afronta con menos presión que hace un año, cuando comenzó su andadura en Ducati.

“Este año es diferente, el pasado estaba más nervioso y ahora me siento más relajado porque ya conozco al equipo, sé lo que podemos hacer y estoy tranquilo, pero lógicamente sigo con las mariposas en el estómago que siempre marcan el inicio de cada temporada”, ha confesado.

La pasada temporada Marc Márquez aterrizó en la escudería de Borgo Panigale en su versión más arrolladora, recuperado de su calvario de lesiones, protagonizando el mayor regreso deportivo de la historia del motociclismo y conquistando su noveno título mundial en Japón, a falta de cinco grandes premios para la clausura del campeonato 2025.

El de Cervera apenas pudo celebrarlo, ya que una semana después Marco Bezzecchi le embistió en Indonesia y Marc tuvo que poner fin abruptamente a la temporada y volver al quirófano con una lesión en los ligamentos de su hombro derecho. Tras unos meses de parón, la situación está ya superada y el ‘93’, listo para defender su corona y buscar el desempate con Valentino Rossi en el ranking histórico si logra su décimo título, que sería también el octavo en la clase reina de MotoGP.

El éxito de 2025 le dio a Márquez la motivación para seguir adelante: “La pasión es el secreto, el mejor carburante para continuar trabajando y buscar el impulso para intentar superarme”, asegura.

Después de la pompa y la declaración de intención de intenciones en la presentación en Madonna di Campiglio, la hora de la verdad para Marc y su nueva Desmosedici GP26 llegará a principios de febrero en los test de pretemporada en Sepang.

Bagnaia, a reinventarse

Para Pecco Bagnaia también será un año clave. Después de sus problemas con la moto del pasado año, el primero que compartió box con Márquez, el bicampeón italiano necesita reencontrar su mejor versión si quiere asegurar su plaza en el equipo de cara a 2027.

“Este invierno he pasado el tiempo pensando como mejorar, trabajando duro y espero llegar a los test de la mejor forma posible”, ha dicho el italiano, que cumplió 29 años la pasada semana, afronta su octava temporada en MotoGP, siempre con una Ducati, y sexta en el equipo oficial, con el que ganó el títulos de 2022 y 2023.

“Se puede aprender del año pasado, que fue muy difícil de entender para mí. Espero que con calma y trabajo lograremos remontar la situación y mejorar”, ha asegurado Pecco, que coincide con Márquez el elogiar la decoración de la nueva Ducati del Centenario: "Es la mejor moto que voy a pilotar desde que llegué en 2021. Es una gran combinación con el rojo y el blanco, luce increíble".

Davide Barana, el director técnico, ha cerrado el evento con un resumen de las novedades que incorpora la moto de 2026: "Con el chasis nuevo hemos tratado de reducir las vibraciones de las que se quejaron nuestros pilotos y mejorar la estabilidad, hemos sofisticado nuestro rear heigt device, trabajado en el rendimiento del motor mejorando su potencia y tenemos un pack nuevo de aerodinámica". En definitiva, esperan seguir reinando en la parrilla.