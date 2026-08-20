Verstappen y Red Bull, un vínculo indestructible: "Ojalá volvamos a lo más alto"

En 2026 se cumplen diez años del debut de Max Verstappen con Red Bull, a sus 18. Media vida ligado a un equipo y a unos colores que mantendrá, al menos, hasta 2030, después de anunciar este jueves la extensión de su contrato con la escudería de las bebidas energéticas.

Diez años que han dado para mucho y que han convertido a Max en el principal referente de la parrilla de Fórmula 1, a pesar de perder su corona en 2025 ante Lando Norris y McLaren.

El 5 de mayo de 2016, durante el Gran Premio de España en Barcelona, Red Bull anunció un intercambio de pilotos que pasaría a la historia. Verstappen, en Toro Rosso desde los 17, fue ascendido al primer equipo a costa de Daniil Kvyat. Un accidente de los Mercedes, Hamilton y Rosberg en la primera curva, dejó vía libre a Verstappen para sellar su estreno con victoria.

Max , hijo del ex piloto de F1 Jos Verstappen, fue la apuesta personal de Helmut Marko, el entonces jefe de la cantera de jóvenes pilotos de Red Bull y aquel triunfo en el Circuit de Barcelona le dio la razón.

Las primeras seis temporadas del neerlandés no fueron tan apabullantes, pero sirvieronpara construir las bases de un nuevo equipo ganador, después de arrasar en la etapa de Sebastian Vettel, encadenando cuatro títulos entre 2010 y 2013. La era híbrida fue claramente de Mercedes y Lewis Hamilton, mientras que Red Bull se fue posicionando como tercer equipo, tras Ferrari.

Cuando por fin tuvo las ‘armas’ para pelear con los grandes, Verstappen las exprimió a fondo y enlazó cuatro coronas consecutivas entre 2021 y 2024. La primera se dirimió en una espectacular y polémica batalla con Hamilton en Abu Dhabi. Las siguientes fueron mucho más plácidas, con Max en modo ‘depredador’.

El primer Mundial fue la llave de los tres siguientes. La normativa cambió y con la llegada de los monoplazas de efecto suelo, Red Bull no tuvo rival.

En 2025 McLaren tuvo claramente el mejor coche, pero Verstappen maximizó los resultados en casi todas las carreras y tras una épica remontada de 90 puntos, llegó al final de curso con una oportunidad de luchar por el Mundial con Norris, que le superó por solo dos puntos y le obligó a ceder el dorsal nº1 de campeón.

En los últimos tiempos Marko, Horner, Newey y otras figuras clave de Red Bull como como Rob Marshall, Jonathan Wheatley, Will Courtenay han abandonado el equipo. Sólo queda Max junto a su ingeniero que le acompañó en esa primera carrera y aún sigue con él, aunque esa alianza también tiene fecha de caducidad, pues Gianpiero Lambiase pondrá rumbo a McLaren en 2028.

Esta temporada 2026, la primera con el nuevo reglamento de la F1 y que Red Bull afronta con motores de fabricación propia en colaboración con Ford, Max también está en desventaja. La normativa y la gestión propiciada por la electrificación no convencen a Verstappen, que se ha erigido como el más crítico de la parrilla desde los test de pretemporada.

Y aunque llegó a ‘amenazar’ con abandonar el campeonato, las concesiones de la FIA y la F1 de cara a los próximos años, deshaciendo el camino, han motivado a Max a seguir al menos durante las próximas cuatro temporadas, en las que el objetivo es agrandar su leyenda.

"Red Bull es como una segunda familia para mí. Llegué a este equipo con la esperanza de poder ganar carreras, y hemos ganado cuatro títulos juntos. Queremos trabajar para volver a ese objetivo. Ojalá podamos volver a lo más alto", dice Max.