Sigue el misterio con Alonso: “Mi futuro no es mi prioridad”

Solo hubo un tema en la rueda de prensa: el futuro de Fernando Alonso. “No había pensado en ello hasta que he entrado por la puerta y me habéis preguntado”. Nada de rendimiento, mejoras ni aspectos técnicos, a pesar de que Aston Martin lleve motor, retoques en el chasis y algún ajuste en la parte de las rodillas del cockpit del asturiano.

¿Cómo de importante es la mejora que pueda dar el equipo este fin de semana con el nuevo motor? “No es tan importante, espero más potencia y manejabilidad porque nos faltaban, fue muy importante encontrar la dirección correcta en Hungría en el chasis, hubo un entendimiento de lo que necesitábamos y un salto en la dirección correcta, la correlación correcta es estimulante de cara al futuro”.

El español lleva tiempo diciendo que la normativa tiene que apetecerle y los coches deben ser divertidos de pilotar. Lo cierto es que “no cambiará demasiado el año que viene”, recordó el bicampeón. “Solo habrá pequeños ajustes en la combustión, las normas se mantienen, todo depende de mi, de si me lo quiero pasar mejor o peor”.

Alonso dice que “no tiene plazos” en su cabeza para tomar una decisión: “días, semanas, meses…”. Y ahí terminó de despistar a la prensa pues había dicho que iba a tomar una decisión tras el parón de verano. Parece que habrá que esperar más.

"Acabo de llegar de vacaciones, comeré con Lawrence (Stroll) cuando venga, tengo que hacer simulador de Madring, así que puede que vea a Adrian (Newey) en la fábrica. Lo he dicho muchas veces, las normas no son las más divertidas del mundo pero la Fórmula 1 siempre estará en mi corazón, estaré en este equipo en un rol o en otro, donde más pueda ayudar, me sentaré con Lawrence y Adrian a ver las necesidades del equipo, seré feliz igualmente en otro rol”, comentó.

“Necesito pilotar algo y sentir la adrenalina, va todo más de las necesidades del equipo, yo me siento rápido y motivado, mi futuro no es prioridad”, dejó claro en el encuentro con la prensa en Zandvoort.

“Un tema de moda es que un piloto a cierta edad debe rendir y convencer pero esto no es fútbol, NBA o atletismo, corrimos en Qatar 2023, todos estaban medio muertos y yo en el pen hablando. Hay que hablar de esto porque eres periodista deportivo y es un tema de moda, la edad no es un problema y la motivación sigue ahí, tengo objetivos y apetito todavía, también ambiciones grandes para ser un piloto más completo, no solo de F1”, añadió. “Muchos coches, como los F1 clásicos, son más divertidos de pilotar que estos coches”, concluyó.