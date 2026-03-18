Felipe Massa, en pie de guerra contra la FIA y Ecclestone: "Mi lucha es para que se me reconozca como campeón de 2008"

Felipe Massa (São Paulo, 25 de abril de 1981) es uno de esos pilotos que ha marcado a una generación. Una absoluta leyenda en el mundo de las cuatro ruedas. El brasileño formó parte de una de las épocas doradas de la Fórmula 1 y pilotó para equipos de la talla de Sauber, Ferrari y Williams. Obtuvo 11 victorias, 41 podios, 16 poles y 15 vueltas rápidas en 272 Grandes Premios en los que participó y se quedó a un solo paso de llevarse el campeonato del mundo en 2008, que acabó cayendo en manos de Lewis Hamilton por tan solo un punto de diferencia.

Nueve años después de retirarse de 'El Gran Circo' sigue haciendo lo que más le apasiona: compite en el Stock Car de Brasil y acompaña a su hijo Pipo, que sueña con ser piloto del WEC, a los circuitos. Es su mentor. Ahora se centra su familia y apunta en una charla con SPORT durante las GT Winter Series que tiene todo lo que quiere y que tan solo le falta ganar el juicio contra la FIA, FOM y Bernie Ecclestone por el caso 'Crashgate' para sentirse en paz.

En el proceso judicial, Massa sostiene que el resultado del campeonato de 2008 estuvo condicionado por lo ocurrido en el Gran Premio de Singapur de 2008, cuando Renault ordenó a Nelson Piquet Jr. provocar un accidente para favorecer a su compañero, Fernando Alonso, que ganó la carrera. Aquel incidente provocó un coche de seguridad que perjudicó al brasileño, que pasó de liderar la carrera a ver caer la bandera a cuadros en decimotercera plaza. Ahora su lucha es por aquel mundial que perdió.

Durante muchos años has competido en Fórmula 1, ¿cómo es volver a competir cuando te alejas de ella y qué diferencias crees que son las más relevantes?

Definitivamente, lo que eché de menos cuando dejé la Fórmula 1 fue la competición. Por eso sigo corriendo en distintas categorías. Estoy en Brasil, en el Stock Car, y hay 34 coches en un segundo, así que es muy competitivo. Eso es lo que echaba de menos, y esto es lo que puedo tener también compitiendo en diferentes categorías. Por eso sigo competiendo aquí [Winter Series]. Estamos aquí por mi hijo, para que él pueda tener experiencia. Hacemos una de las carreras juntos. Es una buena experiencia y también es divertido. Para mí y para él.

Felipe Massa y su hijo Pipo durante las Winter Series en el Circuit de Barcelona-Catalunya / Carlos Peñas

Días atrás se conoció tu primera victoria judicial contra la FOM, the FIA y Bernie Ecclestone por la polémica del GP de Singapur de 2008. ¿Qué esperas exactamente del proceso?

Mi lucha es reconocerme como campeón. Porque lo que me pasó no es justo en ningún deporte. Sabíamos que la carrera estaba amañada, pero lo supimos en 2009, al año siguiente, y no teníamos posibilidad de recurrir porque las normas establecían que, una vez que el piloto recibía el trofeo y cambiaba de año, el resultado no podía modificarse, salvo en caso de dopaje. Así que no pudimos luchar por culpa de esas reglas.

Felipe Massa, en el podio tras el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 de 2008 / GERO BRELOER / EFE

Pero luego, 15 años después, Bernie Ecclestone dijo que lo sabían ese año. Sabían ese año que la carrera estaba amañada y no iniciaron la investigación a propósito, y él lo dijo. Así que debido a una conspiración no me dieron la oportunidad de luchar por mi campeonato. Porque si hubieran abierto la investigación en 2008, la carrera se habría cancelado. Si se hubiese cancelado la carrera, el campeón era yo. Pero no me dieron la oportunidad de luchar.

El deporte es el deporte. Si tu coche se avería, es deporte. Si tienes un accidente, es deporte. Si, ya sabes, luchas y pierdes en la última carrera por un punto, eso es deporte. Pero lo que pasó en Singapur no es deporte Felipe Massa — Expiloto de Fórmula 1

Por eso, después de decir: ‘Vale, ahora tenemos que luchar porque no es justo’, quería demostrarle al deporte, pero también a la gente, que esto no es deporte. ¿Y qué es el deporte? El deporte es el deporte. Si tu coche se avería, es deporte. Si tienes un accidente, es deporte. Si, ya sabes, luchas y pierdes en la última carrera por un punto, eso es deporte. Pero lo que pasó en Singapur no es deporte. No fue justo lo que me pasó. Por eso estamos luchando y el juez nos dio la victoria, la posibilidad de abrir el caso. Y ahora se reabrirá el caso, vamos a luchar y vamos a demostrar que lo que me ha pasado no forma parte de este deporte.

¿Es una posibilidad real que se reconozca?

Sí, bueno, para ser sincero, luchamos por eso, y yo creo de verdad en la justicia, ¿sabes? Creo en lo que es justo, en lo que está bien. En este asunto, tenemos que ganar. Lo que me pasó no fue justo, no fue deportivo y no estuvo bien. Así que creo de verdad en la justicia y por eso estoy luchando, estoy gastando mucho dinero en abogados, lo cual no es fácil para mí.

Uno de los momentos más difíciles de tu carrera fue tu accidente en la GP de Hungría de 2009. ¿Cómo es volver a competir tras vivir algo así?

Solo quería volver al coche. No disfrutaba estando en casa. Simplemente estaba listo para volver al coche y, de repente, conseguí hacerlo y seguir compitiendo desde 2010 hasta 2017, es decir, otros siete años. Me alegré de haber tenido suerte también, porque todo el mundo decía que no la tenía, pero es que tuve suerte de seguir aquí. Ahora sigo haciendo lo que me gusta, y seguí otros siete años en la Fórmula 1, además de muchos años en otras categorías. Así que creo que quizá aún no era mi momento de irme. Todavía es momento de estar aquí para hacer lo que me gusta, pero también de disfrutar de la vida.

¿Mi accidente en Hungría en 2009? Creo que quizá aún no era mi momento de irme. Todavía es momento de estar aquí para hacer lo que me gusta, pero también de disfrutar de la vida Felipe Massa — Piloto de Fórmula 1

Aquello sirvió para mejorar la seguridad con el halo….

Sí, fue una ayuda muy valiosa. Además de mi accidente, también hubo otros como el de Justin Wilson en la Fórmula Indy, él perdió la vida porque el morro salió disparado y le golpeó el corazón. Así que, sin duda, el halo ayuda. Incluso los cascos, que ahora son mucho más resistentes.

Pasan tantas cosas, ¿sabes? Por desgracia, tras un gran accidente, incluso después de lo que le pasó a Ayrton Senna, todo cambió después. Los coches de fibra de carbono, los circuitos, la seguridad. Así que al final está bien, el halo también salva algunas vidas y eso es lo más importante.

Has logrado muchas cosas en tu carrera, pero si pudieras elegir una de la que te sientas especialmente orgulloso, ¿cuál sería?

Bueno, creo que lo más increíble que me ha pasado fue ganar en casa, en el Gran Premio de Brasil, dos veces, casi tres, y... 2006 fue el momento y la época más increíbles de mi carrera. Pero también creo que la gente me respeta de verdad. Yo siempre respeto a la gente, respeto a los equipos. Respeto de verdad a muchísima gente con la que trabajé, y la gente me respeta como piloto, como persona. Y creo que eso es algo de lo que me siento muy orgulloso.

Respeto de verdad a muchísima gente con la que trabajé, y la gente me respeta como piloto, como persona. Y creo que eso es algo de lo que me siento muy orgulloso Felipe Massa — Expiloto de Fórmula 1

¿Te queda algo pendiente por lograr?

Ahora solo pienso en la justicia para 2008. Eso es lo único que necesito conseguir. Y después de eso, acompañar a mi hijo, ya sabes, en su vida. No importa si será piloto o no, sino acompañarle a él y a mi familia en lo que aún nos queda por delante.