Felipe Massa, excompañero de Alonso, le avisa: "No creo que tenga que estar en la Fórmula 1 para luchar por la parte de atrás"

Felipe Massa (São Paulo, 25 de abril de 1981) es historia de la Fórmula 1 y entiende al detalle cómo deberían ser las carreras en 'El Gran Circo'. En plena época dorada de la competición, compartió pista y batallas contra auténticas leyendas como Michael Schumacher, Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Precisamente este último, con el asturiano, compartió varias temporadas en Ferrari, desde 2010 hasta 2013, una época que le sirvió para conocer desde cerca el potencial del bicampeón.

Nueve años después de retirarse, el brasileño atendió a SPORT durante las 'Winter Series' celebradas en el Circuit de Barcelona-Catalunya y analizó la situación actual de Aston Martin, el futuro de Fernando Alonso y el nuevo reglamento de Fórmula 1, que tantas críticas ha recibido en las últimas semanas.

¿Cómo es tu relación con Fernando Alonso? Habéis sido compañeros de equipo en Ferrari durante cuatro temporadas y habéis tenido vuestros altibajos...

Siempre que veo a Fernando nos saludamos, pero desde luego, no somos mejores amigos. Hemos compartido muchas cenas y muchas cosas juntos. Incluso fue a ver una de mis carreras en Brasil. Así que me cae muy bien como piloto. Quiero decir, sin duda fue el mejor contra el que he competido... y espero de verdad que siga disfrutando compitiendo en la Fórmula 1, aunque no estoy seguro de que lo esté disfrutando mucho ahora mismo, porque, bueno, están pasando muchos problemas.

Sin duda Fernando Alonso fue el mejor piloto contra el que he competido. Espero de verdad que siga disfrutando compitiendo en la Fórmula 1, aunque no estoy seguro de que lo esté disfrutando mucho ahora mismo Felipe Massa — Expiloto de Fórmula 1

Pero también espero que cuando él entienda que es el momento de dejarlo, lo haga en el momento adecuado. No creo que Fernando sea un piloto que tenga que estar en la Fórmula 1 para estar luchando en la parte de atrás. Hay tantas otras categorías en las que puede disfrutar y divertirse… pero, en fin, lo respeto mucho como piloto.

¿Has pensado en volver a la Fórmula 1 como hizo él?

¿Yo? Absolutamente imposible. Fue el momento correcto de parar. Necesitamos entender que la edad en el deporte es muy importante. Fernando está haciendo un buen trabajo. Es verdad que su compañero no es Charles Leclerc, o Lando Norris, o Russell. Así que podría ganar a Stroll incluso a los 65 años de edad. Pero creo que tienes que entender el momento correcto para parar. Incluso que Hamilton lo hará pronto. Tal vez sea el momento correcto para hacer otras cosas.

Fernando Alonso está haciendo un buen trabajo. Es verdad que su compañero no es Charles Leclerc, o Lando Norris, o Russell. Así que podría ganar a Stroll incluso a los 65 años de edad. Pero creo que tienes que entender el momento correcto para parar. Felipe Massa — Expiloto de Fórmula 1

¿Cómo ves la situación actual de Aston Martin y Honda?

Creo que será una temporada muy difícil para ellos. No va a ser fácil arreglarlo en poco tiempo. Así que creo que, ante todo, tienen que entender qué hay que hacer para mejorar el coche y conseguir que el motor, la batería y todo lo demás funcione.

Fernando Alonso y Felipe Massa en el box de Ferrari en 2013 / ERCOLE COLOMBO / Archivo

También la Fórmula 1 tiene que entender cuáles son las reglas correctas. Porque no es agradable lo que está pasando en la Fórmula 1, no es lo que todos quieren ver. Por supuesto que vemos muchos adelantamientos. Por supuesto que los vemos. Pero no los correctos, sino falsos. Y esto no es lo que queremos ver en la Fórmula 1. Así que creo que, sin duda, a Aston Martin le queda un camino difícil por delante para mejorar. Pero también la Fórmula 1 tiene que entender cómo mejorar el reglamento para todos.

Has competido en una de las épocas más doradas de la historia de la Fórmula 1. ¿Qué piensas de la Fórmula 1 actual?

Bueno, creo que, ante todo, hay que entender que, en la Fórmula 1, los pilotos tenemos que conducir al límite la mayor parte del tiempo, tanto en la clasificación como en la carrera. Eso es lo que la gente quiere ver. Así que creo que lo que está pasando ahora es que, en cierto modo, hay que ser un poco más ingeniero que piloto. Esto no está bien.

En la Fórmula 1, los pilotos tenemos que conducir al límite la mayor parte del tiempo. Así que creo que lo que está pasando ahora es que hay que ser un poco más ingeniero que piloto. Esto no está bien. Felipe Massa — Expiloto de Fórmula 1

Así que creo que, sin duda, tienen que entender qué hay que hacer con el reglamento de inmediato. Y además, el año pasado terminamos el campeonato con una diferencia entre todos los coches de, quizá, un segundo, segundo y medio como máximo. Ahora vemos coches que están cinco segundos por detrás. Eso es realmente terrible y, como he dicho antes, no es la Fórmula 1 que todo el mundo quiere ver.

Entonces consideras que las normas deben ser revisadas...

Sí, creo que sí. Ya sabes, sin duda ahora se da una situación en la que los buenos equipos lucharán para que no cambie nada. Los equipos malos lucharán para que cambie, pero creo que es importante que la FIA y la FOM, así como la Fórmula 1, entiendan también qué es lo mejor para el deporte.

¿Ves algunas similitudes entre el 2014 de Mercedes y ahora? ¿Crees que será lo mismo a largo plazo?

Creo que si no cambian y no modifican el reglamento, sí, será parecido. De hecho, Ferrari no está tan lejos, así que es bonito ver a Ferrari luchando. Pero no sabemos si Mercedes está mostrando todo lo que tiene. Quizás aún tengan algo guardado bajo la manga.

Dicen que tienen un botón mágico oculto....

Quizás lo tengan, sí [ríe].